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韓網超夯「畫線心理測驗」秒測愛情觀！第3種人很被動、習慣依賴對方

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記者張毓容／台北報導　圖／翻攝自FB@여자들의놀이터

有時候看似無關緊要的一段話或一個小動作，其實或多或少都會受到自己的性格所影響，也可由此看出一個人潛藏的個性和想法。先前韓網就曾有個超夯的「畫線心理測驗」，只要透過簡單畫一條線的動作就能秒測出你的愛情觀，快來看看你是哪一種？

Q：在兩條平行排列的直線之間，如果要添加一條線來連接這兩條線，你會怎麼畫？

▲▼ 韓網「畫線心理測驗」看愛情觀。（圖／翻攝FB）

1：在正中央畫一條垂直線

2：在兩條線上方或下方的連接線

3：連接兩線上下端的對角線

4：隨意連接

＊分割線下為選項解析＊

＊分割線下為選項解析＊

＊分割線下為選項解析＊

1：在正中央畫一條垂直線

▲▼ 韓網「畫線心理測驗」看愛情觀。（圖／翻攝FB）

選擇這種畫法的人通常給人「以自我為中心」的印象，很有主見，對自己也很有自信，但一不小心就會給人很強勢、沒考慮到他人的感覺。談戀愛時，從約會的內容行程、每一餐吃什麼到時間規劃，可能會自己很快速地決定並安排好，有時候也不是刻意不問過對方，只是會「過於自信」地覺得自己安排的很好，對方一定也會喜歡。

2：在兩條線上方或下方的連接線

▲▼ 韓網「畫線心理測驗」看愛情觀。（圖／翻攝FB）

會選擇將兩條線最上方或最下方連接起來的人，是很在意自由的類型，很討厭被束縛的感覺，同樣地也不會想去約束別人、管東管西。這樣的性格在感情中是優點，讓你不會死黏著另一半，能獨力安排自己的生活，但也可能變為缺點，若兩個人都過於獨立，各過各的生活，缺乏交流和互相參與，感情就會在不知不覺中消逝。

3：連接兩線上下端的對角線

▲▼ 韓網「畫線心理測驗」看愛情觀。（圖／翻攝FB）

連接兩側上下畫對角線的人，通常是比較被動的類型，在感情中也相同，不太會表達自己的想法，很習慣聽從對方的意見，讓對方來主導一切，也因為習慣讓另一半做主，凡事都需要有對方的「領導」才有安全感，所以很容易將另一半當成生活的重心。

4：隨意連接

▲▼ 韓網「畫線心理測驗」看愛情觀。（圖／翻攝FB）

隨意畫線連接的人，通常個性活潑、反應很靈敏，腦中藏有許多讓人意想不到的點子，給人古靈精怪又聰明的印象。在待人處事上又很圓滑周到，能夠在讓他人覺得滿意的情況下，最後以自己想要的方式處理事情。但也因此容易讓人覺得看不透，難以瞭解你的真實想法，無法確定你表現出來的是真心還是假意，而充滿不安感。建議在感情中多試著打開心扉，多跟另一半透露自己內心的想法，別讓兩人的關係在不斷猜測中惡化。

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關鍵字：

心理測驗, 測驗, 性格, 愛情觀, 愛情, 感情, 兩性

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