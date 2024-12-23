陳傑憲老婆Hailey曾是啦啦隊女神　私服微辣穿搭收服台灣隊長的心

文／美人圈

2024世界棒球12強賽「台灣隊長」陳傑憲作為中華隊奪金不可或缺的一大功臣，人氣也跟著狂飆！其中受到廣大球迷討論的一幕非陳傑憲奪獎後在場邊上演的尋妻記，看著四爺嘴裡一直大喊「我老婆勒」就可以知道對方在他心中不可憾動的超強地位，喜悅之情第一個就想與最愛的「她」分享，而且還非老婆不可。

▲陳傑憲老婆Hailey。（圖／IG@haileychennn，下同）



夠讓四爺陳傑憲愛的死心塌地，想必他的老婆肯定來頭不小！本篇除了帶你認識陳傑憲老婆外，更整理出她收服男神心的「私服穿搭」，帶點辣度的質感穿搭根本棒球賽場邊最美的風景，女孩們真的要筆記呀。

「台灣隊長」陳傑憲老婆是誰？

世棒賽後，「陳傑憲老婆」意外成熱搜關鍵字！早早就把台灣隊長給套牢、被球迷一致譽為「上輩子拯救過地球」的她，就是過去曾為啦啦隊女神之一的Hailey。Hailey最早是義大犀牛啦啦隊的成員，後來加入中信啦啦隊成為Passion Sisters，並在2021年與陳傑憲結婚，兩人育有2子，IG上也時常曬出幸福全家福，可謂是放閃無極限。

陳傑憲老婆Hailey私服穿搭

同色系穿搭顯瘦又時髦

與老公陳傑憲一樣，Hailey私下也熱愛以「同色系打扮」出鏡！像這種Clean Fit穿搭就很適合穿搭新手，上下身維持統一色調更好掌握造型重點，還有很好地延伸效果，能瞬間拉長全身比例。

最愛One Piece連身裙

陳傑憲老婆Hailey私服穿搭指定率最高的單品就是「One Piece連身裙」！洋裝一件式的剪裁不僅能省去出門想穿搭的時間，合身但不會過於緊身的設計還能很好地展現出纖瘦身體曲線，即便是孕期挺著孕肚都能穿，簡單一件套在身上彷彿精心打扮過，完全不會有種隨便穿就出門的感覺。

短版上衣調高腰線

想要顯出好比例的關鍵就是「腰線」，掌握腰線位置就能讓整體顯瘦又高挑。Hailey很喜歡利用短版上衣來調整腰線位置，下身在搭配高腰褲或是高腰長裙，既能露出小蠻腰，又能拉長下身比例，人人都能有啦啦隊的大長腿！

外搭襯衫＆外套增添層次感

雖然Hailey的私服大多為日常基本款，但她卻很懂得利用不同單品去堆疊出視覺豐富度！在短版上衣外面添加一件白襯衫做為外搭小外套，可以有效遮手臂肉、修飾身材，還看上去清爽舒適又和諧。除此之外，刻意不把外套穿好這招也要學起來，適度的露肌膚會比起大面積裸露更撩人，性感得恰到好處，反而讓男生更想抱緊處理。

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