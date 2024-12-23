喜歡小眾香一定要認識的3個寶藏品牌！NISHANE龍之道X、歐瓏一聞上癮

▲低調小眾香水品牌，台灣都買得到。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

如果妳是不喜歡跟別人撞香的小眾香迷，其實現在台灣也有引進許多來自世界各地的低調小眾香，因為沒有狂打廣告，雖然對有些人來說感覺有點陌生，但實際到櫃上試香，就會發現它們能默默受到歡迎的原因！

NISHANE馜香：來自伊斯坦堡的詩意氣息

來自土耳其伊斯坦堡的NISHANE馜香，作為當地第一個也是唯一一個的頂級香水品牌，以獨特的地理文化背景和波斯詩人魯米的靈感詩句為創作核心，每一款香水皆散發著不被定義的浪漫與自由氣息，彷彿是一部凝結文學藝術的嗅覺作品。

而今年作為品牌誕生10周年的重要里程碑，NISHANE馜香推出了別具意義的The X Collection系列，攜手世界頂尖調香師創作了多款經典香氛，系列中包括融合綠茶與花香的「龍之道X」與以柑橘調增添輕盈感的「阿尼X」，皆是市場熱銷的經典之選！品牌透過30%以上的高純度香精和精選天然原料，讓每一位使用者都能藉由香氣講述屬於自己的故事，無論是享受深夜森林的「夜之釀X」還是添加個性溫潤皮革調的「百語無聲X」，NISHANE馜香以無與倫比的創意與品質，為香水愛好者帶來持久而感性的嗅覺盛宴。

▲將品牌6款經典暢銷之作加以革新的The X Collection香精限定系列，其中「龍之道X」與「阿尼X」必須先搶先贏！（圖／吳雅鈴攝）

▲會讓人感受到極致貼膚氣息的白花香調「夜之釀X」，感性又溫柔。（圖／吳雅鈴攝）

2. Atelier Cologne歐瓏：法式工藝的柑橘專家

被譽為「柑橘調專家」的法國小眾香品牌Atelier Cologne歐瓏，今年品牌選址台北大安商圈開設全亞洲首間旗艦店，結合法式工坊精神與現代感官體驗，吸引眾多香迷慕名而來。

▲由法國設計團隊操刀，集結了不同文化縮影內蘊，勾勒出「香氣賦予靈魂滋養」的美學空間。（圖／品牌提供）

品牌的明星香氛如 「無極烏龍」 和 「赤霞橘光」，將柑橘調和茶香的優雅表現到極致！「無極烏龍」以烏龍茶香調和香檸檬為主，帶來如晨間靜謐般的療癒感；而「赤霞橘光」則融合血橙與檀香，營造出明亮又溫暖的香氣。此外，新品 「茶花香頌」 則以山茶花與白皮革的細膩結合，捕捉寒冬裡的生命之歌，充分展現法式香氛的匠藝與情感。

▲無極烏龍30ml／2,900元、100ml／5,800元、赤霞橘光30ml／2,900元、100ml／5,800元、茶花香頌30ml／5,200元、100ml／9,200元。（圖／品牌提供）



3. Baobab Collection：以香氛探索非洲風情

如果你熱愛異國風情，那麼來自比利時的Baobab Collection將帶你進入非洲的絕美世界，品牌創辦人受非洲坦尚尼亞啟發，將每一款蠟燭打造成一段感官旅程，從波蘭手工吹製的玻璃容器到德國精選的蠟油與法國調香實驗室的精心調製，Baobab Collection可說是將工藝與藝術的完美結合之作！

▲Baobab Collection每款蠟燭無論從視覺或是嗅覺都能感受到Baobab想帶妳前往的非洲景色，透過香氣一同旅行。（圖／品牌提供）



像是最新推出的Orientalist東方系列，以摩洛哥的古堡與市集為靈感，點燃後散發焚香、阿特拉斯雪松與皮革的濃厚氣息，讓家居氛圍瞬間化身為異國場景，另有經典的Atlas系列，以檀香、橙花和阿特拉斯山脈的色彩為靈感，打造出視覺與嗅覺兼具的奢華蠟燭。不僅如此，品牌每季都推出限量版設計，將香氛與藝術收藏融為一體，為你的居家空間增添高貴優雅的氣息。

▲Baobab Collection全系列商品獨家進駐全台onefifteen初衣食午店內販售，不妨親自至店上感受Baobab優雅且迷人的獨特魅力。（圖／品牌提供）



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