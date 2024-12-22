明星最愛用「護唇膏」清單公開　IU、金泰梨、千黛亞同款用過都推

▲IU、金泰梨同款潤唇膏公開。（圖／取自IU、金泰梨IG）

圖文／CTWANT

最近天氣忽冷忽熱，護唇膏卻好像不夠滋潤，但看到韓國女星或好萊塢明星總是一出場就有超水嫩又無唇紋的美唇，到底她們都用什麼護唇方式？一起看看當紅藝人們在台上、私下的最愛護唇膏／潤唇膏同款推薦！

1.好萊塢藝人小賈斯汀夫婦、千黛亞最愛護唇膏

小賈斯汀（Justin Bieber）和老婆海莉比伯（Hailey Bieber）之前接受採訪時曾坦承自己是護唇膏控，也曾經說過自己對CARMEX護唇膏愛不釋手，主要是它的滋潤效果無人能敵， 而「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）也曾分享用了CARMEX就不可能有乾裂的嘴唇，她每次出席頒獎典禮必塗上透明光澤的護唇膏，讓自己擁有Juicy的發光豐唇！

CARMEX小蜜媞有三種不同的選擇，包括軟管和圓罐的「經典原味修護唇膏」、和經典藥用防曬SPF15修護唇膏（旋轉瓶）、擁有優異的保濕滋潤及修護柔嫩效果，圓罐更是藝人們睡前厚敷的唇部晚安唇膜，絕對是家中必備的護唇膏！

2024年更全新上市「minis 3入組防曬SPF15修護唇膏」，超可愛草莓／鳳梨／櫻桃3款水果口味迷你護唇膏，還有防曬SPF15，搭配繽紛果凍的色彩，超Q迷你尺寸，可愛模樣深深擄獲少女心！

▲CARMEX小蜜媞經典原味修護唇膏／128元；CARMEX小蜜媞經典原味修護唇膏（圓罐）／128元；經典藥用防曬SPF15修護唇膏（旋轉瓶）／139元。（圖／品牌提供）

▲2024年全新上市「minis 3入組防曬SPF15修護唇膏」，有超可愛3款水果口味的迷你護唇膏。（草莓／鳳梨／櫻桃三種口味）。（圖／品牌提供）

2.IU同款護唇膏

最近IU在她的個人IG上秀出了自己擦雅詩蘭黛全新水啵啵琉璃潤唇膏，讓韓國一上市隨即創造瘋搶盛況，唇膏不但擁有光澤感，更是不退流行的MLBB色系，難怪燒得韓妞人人都想擁有IU同款「Q嫩美唇」一起擁有「水啵啵」嘟唇！

▲雅詩蘭黛唇水啵啵琉璃潤唇膏，990元。（圖／品牌提供、取自IU IG）



3.金泰梨御用護唇膏

PRADA Beauty經典潤唇膏在其他市場被譽為「必備單品」，其他國家上市後幾乎是經常一次購買潤唇膏和唇膏搭配使用，銷售量爆棚。經典護唇膏擁有清新的綠色調和自然霧感效果。可單獨使用，或作為PRADA Beauty經典唇膏的打底產品，突破傳統潤唇膏打底會改變唇膏質地與顏色的問題，保持唇膏原有的霧面效果與色彩飽和度，可使妝效更持久，且不改變霧面唇妝妝效，另外，之後也會在第二波上市中推出Prada Blue藍色款潤唇膏，添加根據唇部pH值變色的科技，隨個人唇部的膚況呈現出不同的粉色深淺。質地輕盈且保濕，適合想要自然增添氣色的使用者。

▲PRADA Beauty經典潤唇膏，3.8g／1,550元；蕊芯3.8g／1,350元。（圖／品牌提供）

4.日本藝人們最愛的砂糖蜜唇膏

KANEBO大K則推出了超滋潤感的全新星燦嫣紅磨砂糖蜜唇膏，運用真正天然的砂糖顆粒成分，讓你抹上唇膏的時候表面會附著一層砂糖，等你輕抿雙唇後，就會慢慢化開溶解，變成豐潤的光澤膜，隱形唇紋，讓雙唇呈現豐潤飽滿的效果。

▲KANEBO星燦嫣紅磨砂糖蜜唇膏新色3色#S00、#S01，限定色#EX1／1,450元。（圖／品牌提供）

▲KANEBO星燦嫣紅磨砂糖蜜唇膏新色#S00／1,450元。（圖／品牌提供）



5.北歐藝人最愛的L:a Bruket療癒護唇棒系列

嘴唇是臉部的感官中心，更是味覺、嗅覺及觸覺的交會處，同時嘴唇也是情感傳遞的通道。 L:a Bruket相信，透過簡單的塗抹護唇膏，也能讓身心平衡、心靈得到休憩。

之前推出的超熱賣L:a Bruket 017椰香護唇棒全球備受好評，是全球市場每2分鐘即售出一件的高人氣明星商品。L:a Bruket今年再度推出「療癒護唇棒系列」，包含309薄荷急救護唇棒、311橙花晚安護唇棒 ，採用天然香氣製成新配方，幫助身心靈重拾內在平衡。

L:a Bruket透過全新的309薄荷急救護唇棒及311橙花晚安護唇棒，向大腦釋放解壓訊號，讓你保濕雙唇同時放鬆，療癒護唇棒系列變身你每日的「身心照護夥伴」。

▲薄荷的清新氣息感，可以在緊張時刻適時擦上，調整呼吸，冷靜思緒，並且回復專注。L:a Bruket 309薄荷急救護唇棒，14g／650元。（圖／品牌提供）

▲L:a Bruket所有產品皆於瑞典製造，並採用可完全回收的包裝設計。療癒護唇棒系列使用100%天然成分，並通過COSMOS Natural認證，蘊含杏仁油及椰子油等純淨植物油，並添加維他命E。富含橙花香氣，適用於入睡前的儀式。專為舒緩身心靈而生，讓你有高品質睡眠。L:a Bruket 311橙花晚安護唇棒，14g／650元。（圖／品牌提供）



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