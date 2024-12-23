星巴克今12／23起大杯買一送一　85度C平安夜「咖啡全天第二杯25元」

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕節即將到來，在相隔三個禮拜後，星巴克今（12／23）起一連兩天再推出好友分享優惠，為今天微冷的天氣注入一絲暖意，也讓耶誕相聚有些小確幸；85度C也推出耶誕節優惠活動，12／24當天大杯咖啡系列祭出「第二杯25元」，品牌麵包坊同推全品項第二件半價。

星巴克12／23至12／24連續兩天推出「Merrier Together 好友分享日」，活動期間從上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。意即星冰樂也在優惠之列，但要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表。

85度C現起也推出「平安夜嘉年華」活動，即起至耶誕節12／25期間，指定長條蛋糕任選兩條，特價359元，而在12／24平安夜當天，全台門市還有大杯咖啡系列第二杯特價25元，且當天85度C麵包坊從下午1點到晚上10點限時9小時，全品項麵包再推第二件半價優惠。

其指定長條蛋糕任選兩條特價359元，優惠品項包括「招牌拿破崙」、「法式生巧克力捲」、「法式草莓捲」、「雪藏提拉米蘇」和「慢熟千層蛋糕」，兩入原價最高500元，折扣後約72折，最多省下141元。平安夜嘉年華有大杯咖啡、長條蛋糕和麵包三種優惠活動，請注意僅提供現場購買，85 Cafe APP線上訂餐、外送和電話訂購無此折扣。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。