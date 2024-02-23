最害怕孤單的3大星座！雙魚很需要愛與被愛　Top 1只是表面裝冷漠

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人很享受獨自一人的時光，覺得自由自在，但也有些人很害怕孤單寂寞，希望身邊時刻都有人陪伴。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽公開最害怕孤單的3大星座，像是Top 1有時在人群中的冷漠只是裝的，其實內心很渴望溫情和被關懷。

Top 3：雙魚座



雙魚座非常需要愛與被愛，他們喜歡有愛人陪伴，與另一半互相取暖、安慰才會讓他們覺得活著。如果沒有被愛，那他們就會非常想要去愛，無論是愛流浪動物或關心獨居老人，公益路線也很適合他們。雙魚座的愛就是一定要流動，面對缺愛的人、受傷的人或是最近過得不好的人，他們都很樂意給予愛。而雙魚也會因為對方改變自己的狀態，如果對方弱他就會變得強，雙魚的多變是需要一個適合的人來陪他們演對手戲。

Top 2：雙子座



身為社交、口才小達人的雙子座，最怕空氣突然變安靜，身邊一直有人說說笑笑他們才會開心。雙子講話雖然不大聲，但是他們話很多，性格直接外放的雙子，就是很需要一直跟人交流，或是擔當團體裡的開心果。如果他們自己一個人時，會突然變得很安靜，就好像變了個人似的。

Top 1：金牛座



金牛座看似享受孤單，其實他們的內心很渴望溫情與關懷，對他們來說，要孤單也是可以獨自一人，但他們其實很喜歡大家庭和溫暖的感覺。雖然如此，他們有時在一群人之中，還是會裝冷漠，但這都是只是表面的，內心還是很害怕孤單沒人陪。