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夏季妝容不脫妝！「鮮活感」底妝有秘訣　定妝用噴的更好

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▲▼定妝噴霧。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲夏季鮮活感底妝有技巧。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

每到夏天，臉上的妝容總是像土石流般脫落。而長時間待在冷氣房的肌膚也需要隨時補充水分，這時候定妝就顯得格外重要。

Q：每次完妝後用蜜粉定妝，都覺得底妝變的厚重粉感，要如何定妝同時又保有肌膚亮澤感呢？

A：近來日韓底妝很流行「鮮活感」名詞，意思就是隨時就像剛上妝一樣，越來越多人開始用定妝噴霧替代蜜粉，噴上臉成膜後能提升妝容服貼度與肌膚保濕感，可說是一舉兩得。

#定妝噴霧如何使用？

1.部分定妝噴霧底部多半含有粉末，雙層設計建議使用前搖晃均勻再使用。

2.完妝之後，於距離臉部20公分左右處，以Z字形來回移動讓噴霧均勻噴灑於全臉，使用時請記得閉上雙眼與嘴巴。

3.噴灑定妝噴霧後，請勿觸摸臉部肌膚，直到定妝噴霧完全乾燥成膜為止。

#定妝噴霧推薦

▲▼定妝噴霧。（圖／品牌提供）

▲RMK 平衡調理定妝噴霧（沁涼型），50ml，1,100元。

散發沁涼薄荷和西洋梨的清爽香氣，防止因乾燥導致脫妝的同時，給予暴露在炎熱、空調等等嚴苛環境下的夏季肌膚獲得滋潤的保養。

▲▼定妝噴霧。（圖／品牌提供）

 ▲Shu uemura 限量 無極限持久定妝噴霧 柚子/櫻花，1,350元。

嚴選頂級日本植萃成分，今年限定推出帶有淡雅精緻香氣的優雅櫻花香及清甜活力感的鮮嫩果柚香，賦予定妝更好體驗感。超細緻微米水霧和無敵吸油粉末能幫助肌膚保濕同時去油，輕輕一噴，即可擁有最佳的上妝狀態。

▲▼定妝噴霧。（圖／品牌提供）

▲ORBIS 透妍定妝噴霧，50ml，550元。

一款能提升持妝度、防止脫妝的美容水基底定妝噴霧。噴上臉成膜後能提升妝容服貼度與肌膚保濕感，完妝後輕輕噴幾下還能為全臉賦予光澤感，讓底妝、眼妝、修容打亮等都維持剛上妝後的狀態。

關鍵字：

定妝, 噴霧, 肌膚保濕, 鮮活感, 夏季

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