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今夏CROCS超萌新品！厚底羅馬涼鞋、LINE FRIENDS聯名鞋扣自由搭

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記者鮑璿安／綜合報導

今年夏季有哪些必收的涼鞋？CROCS 旗下最火紅的厚底洞洞鞋已經稱霸街頭，6月終於帶來多款新品，涵蓋羅馬涼鞋、雲朵拖鞋以及與LINE FRIEND聯名，兼具舒適和快穿特質，而且造型也可愛指數破表，瞄準廣大少女而來！另外，New Balance750涼鞋迎來新色，塑造率性的運動風格。

▲▼ CROCS 。（圖／品牌提供）

▲ CROCS新款Stomp Fisherman Sandal 的設計靈感源自傳統的羅馬涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ CROCS 。（圖／品牌提供）

▲ CROCS Mega Crush Slide 。（圖／品牌提供）

若想為日常穿搭迎來一些正式感，新款Stomp Fisherman Sandal 的設計靈感源自傳統的羅馬涼鞋，適合嬌小女孩的7cm厚底設計，搭配上多條寬帶元素包覆腳面，也擁有舒適又透氣的享受。延續CROCS 基因裡頭的搞怪風格，夏季涼鞋新款Mega Crush Slide具有澎度，整體就像一顆棉花糖一樣圓潤可愛，波浪大底同樣具備 7cm 增高強化橡膠鞋底，作為搶眼單品，勢必成為街頭焦點。

▲▼ CROCS 。（圖／品牌提供）

▲六月底即將迎來CROCS與LINE FRIEND攜手合作 。（圖／品牌提供）

此外，六月底即將迎來CROCSxLINE FRIEND攜手合作，經典款克駱有著超巨大「熊大」、「兔兔」、「莎莉」鞋扣，讓他們陪伴你到處遊玩。厚底涼拖款式鞋面印上LINE FRIEND跟大家打招呼，連中底上都有精心設計，結合角色們的招牌色系，讓人愛不釋手。

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲鞋款。（圖／品牌提供）

▲New Balance推出全新夏日涼拖鞋系列。（圖／品牌提供）

另外為大家推薦夏日必備的涼拖鞋單品，New Balance750涼鞋迎來新色SUA750B3「復古紅」與SUA750C3「沉穩灰」，以機能織帶搭配細節包邊的寬版鞋面，加上鞋面的New Balance字樣點綴，更配有易穿脫的魔鬼氈綁帶，波浪線條鞋床與增高柔軟的鞋底設計，也提供更加舒適的腳感。600涼鞋則擁有Y2K科技感，鞋跟的鬆緊帶設計與一體成形的鞋底包覆腳面，可通過白襪疊搭出時髦層次感。

關鍵字：

CROCS, 羅馬涼鞋, 夏季涼鞋, LINEFRIEND, 涼拖鞋

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