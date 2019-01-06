設計師忙什麼／Daniel Wong畢業就進大牌精品　看似夢幻其實是「買咖啡助理」



▲Daniel Wong帶大家直擊他的辦公室。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／專訪

動員好幾台遊覽車，載著一批又一批的媒體前往桃園機場停機坪，2015年3月30日是Daniel Wong在機場辦秀的日子，品牌創立初期就讓人留下深刻印象，自此成為時尚人津津樂道的話題。Daniel Wong，才剛準備在台灣扎根，名字就立刻被記住。

▲Daniel Wong在桃園機場辦服裝秀，是史無前例頭一遭。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



理想與現實的差距 每天工作16小時以上，幫老闆買巧克力、買咖啡

從「設計師的搖籃」倫敦中央聖馬丁（Central Saint Martins）畢業，Daniel Wong到Alexander McQueen裡面工作，後來又到米蘭攻讀碩士，進到VERSACE（凡賽斯）工作、做到首席印花設計師。看似一帆風順，但那個階段卻是他設計師生涯最困難的時候，他說：「因為沒有歐盟的護照，所以真的很辛苦，每天拿著履歷去跑、去面試，補別人的時數都可以。」

為了留在英國，他曾經在傢俱公司每天做排版，他說：「這不像是我一輩子的想像、也不是我想做的事，BUT我明白這個Moment，是實際的、是真的、是現實生活，你要明白這個差距。」

▲買咖啡、買巧克力，不是Daniel對未來的想像，但他認為首先要明白理想與現實的差異，慢慢前進。（圖／記者黃克翔攝）



在實踐服裝設計教了五年書，Daniel認為「現在很多年輕人有迷思，只想做夢幻工作。」但10年前，他每天8點上班、半夜12點下班，過著沒有周末的生活，他是Alexander McQueen助理的助理，每天幫老闆買巧克力、買咖啡，他說：「你要知道沒有人可以明天就變成John Galliano，那是Impossible的，如果我不去做這些困難的事情，真的沒辦法去做我愛的東西。」

▲想做夢幻工作，首先要經過一系列的困難。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



頂著夢幻履歷來台發展 卻不想再做服裝

經歷過社會新鮮人磨練後，Daniel Wong攢到「夢幻履歷」，決定從歐洲回到亞洲發展，他沒選擇家人都在的香港，而是來到小時候曾生活過得台北發展，但他回想那時候的自己，根本不想再做服裝了，他坦言：「我想賺錢。」

「如果只做服裝我可能會瘋掉，因為太窄了，我覺得Business超有趣的，但Business太廣了。」

▲Daniel從歐洲回到亞洲發展，第一個念頭就是不想再做服裝。（圖／記者黃克翔攝）



但人就是矛盾的，離開衣服的產業，但還是想待在Fashion行業，他想起做「代理」，沒學過經營管理，他自己看書邊做邊學，還在韓流美妝起飛前，就拿下too cool for school的台灣代理權。現在還開了自己的公關公司，觸角伸得更廣，能做更多的事。

被精品思維無成本考量寵壞 5件風衣布做1件出來賣

「我愛圖案、我愛印花」講起圖案跟印花，Daniel的眼睛會射出亮晶晶的火花。

▲Daniel回想自己剛成立品牌時，完全沒成本概念，只想把印花做到最完美。（圖／記者黃克翔攝）



他透露自己從小就特別愛畫畫，不停的畫，即使在放棄做服裝後還是如此，當成一個小小的興趣，後來把圖案小小的研發，做了幾條絲巾、幾件衣服、幾雙鞋子，他說「覺得小小的也滿不錯，但不知道為什麼越做越大。」

▲Daniel剛開始只是小小的做一些衣服、鞋子，沒想到越做越大。（圖／資料照／記者張一中攝、品牌提供）



回頭看自己第一季的商品，他睜大眼說：「我們的訂價貴到⋯⋯」連他自己回首都傻眼的地步，他坦言：「真的是有點被VERSACE寵壞了，真的不聰明的人。」他說第一季的時候「很敢」，覺得有人買再賣就好，用流行術語來講就是「佛系品牌」。

有多佛呢？用4～5件製作風衣需要的布來做1件，因為要把每一塊印花都對到做完美，所以每一件都超漂亮，但價格也很驚人，一個才開起步、沒人知道的品牌，一件風衣要賣到新台幣4～5萬元。

Daniel的同事笑說：「但就是賣完了，也是滿特別的。」Daniel自己在旁謙虛補充：「一開始的量就不多。」

▲Daniel曾穿著自己設計的風衣，接受《ET FASHION》專訪。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



成立品牌後，一切又從零開始，有了一開始「佛系品牌」廣受歡迎被嚇傻的經驗後，Daniel開始會把每件印花進電腦排版，省成本、省布，現在一件風衣，售價只有第一季的一半。他大笑說：「那時候真的都不會想到，看，我們是多幸福的一群人。」

▲Daniel剛開始用5件風衣的成本，去做出1件成品。（圖／資料照／記者張一中攝）



開始做品牌 「不可以停」是最傻眼的事

決定開始做品牌後，「不可以停，是很傻眼的地方」，Daniel說這決定代表每一年不管怎樣都要有作品，每一天為了這件事而活，「真的是滿可怕的一步」。

對於創立品牌，Daniel的想法是「這條路是一輩子的路，真的是一輩子喔。」當然目前Run了4年也有比較順，「當然心裡有壓力，每天都要為了它而做一些事。」

▲Daniel認為創立品牌後，就是「一輩子的事」。（圖／記者黃克翔攝）



他透露自己帶領團隊，「每一天都要回到最底，回到品牌真正的核心價值。比方說要做最漂亮、最飽和的印花，做一件做漂亮的印花襯衫，要怎麼挑戰這件簡單的事情，把它做到做好，好過全部的人。」

▲Daniel對印花有極大熱情，透露這是設計工作中最愛的一部份。（圖／資料照／記者張一中攝）



「忌偷懶」5：30起床去衝浪 10點半進公司

Daniel是有運動狂熱的人，每天上班前都會先做一系列運動，特別愛衝浪，「浪好的時候，多好就衝多久。」晚上12點以前就會睡覺，5點起床載朋友一起去衝浪，浪不好的時候就練習三鐵，又游泳、又跑步，結束後再進公司。

週末更瘋狂，分成兩種行程早上4：15起床騎腳踏車跑金山－中午爬山－朋友晚餐，隔天換衝浪－中午高爾夫打18洞－朋友晚餐。他說：「我對自己是有點神經病的，很像軍人。」、「我是絕對不可以錯過的人，我會對自己很生氣，會很失望自己怎麼可以沒有起床，不可以當懶惰的人。」

▲Daniel常常分享運動日常。（圖／翻攝Daniel Wong IG）



「不可以錯過」是Daniel的人生哲學，懶惰則是弱者才會做的事，因此他完全不睡懶覺，被爽約也會很生氣，因為「覺得你浪費了我的大好陽光。」

他說：「我的生活不可以錯過，把24小時用到最極致，是我個人每天都在想的事情。」

他承認，「我個人喜歡把自己擺到一個不舒服的位置，我就喜歡這樣子，我就很想抵抗自己去做一個舒服的東西。」

【Daniel Wong小檔案】

▲Daniel Wong個性熱情、健談。（圖／記者黃克翔攝）



本名：黃偉豪

生日：1986／7／4

年齡：32

經歷：

2009～2010 Alexander McQueen工作，期間為Lady Gaga（女神卡卡）Bad Romance創作鞋履

2011～2013 VERACE首席印花設計師，期間創作Lady Gaga世界巡迴演唱會服裝

2014／11 在台灣創立同名品牌Daniel Wong

To Be Continued⋯⋯