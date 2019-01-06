fb ig video ETtoday search mobile

設計師忙什麼／Daniel Wong畢業就進大牌精品　看似夢幻其實是「買咖啡助理」

> >


▲Daniel Wong帶大家直擊他的辦公室。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／專訪

動員好幾台遊覽車，載著一批又一批的媒體前往桃園機場停機坪，2015年3月30日是Daniel Wong在機場辦秀的日子，品牌創立初期就讓人留下深刻印象，自此成為時尚人津津樂道的話題。Daniel Wong，才剛準備在台灣扎根，名字就立刻被記住。

▲▼Daniel Wong。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲Daniel Wong在桃園機場辦服裝秀，是史無前例頭一遭。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

理想與現實的差距　每天工作16小時以上，幫老闆買巧克力、買咖啡

從「設計師的搖籃」倫敦中央聖馬丁（Central Saint Martins）畢業，Daniel Wong到Alexander McQueen裡面工作，後來又到米蘭攻讀碩士，進到VERSACE（凡賽斯）工作、做到首席印花設計師。看似一帆風順，但那個階段卻是他設計師生涯最困難的時候，他說：「因為沒有歐盟的護照，所以真的很辛苦，每天拿著履歷去跑、去面試，補別人的時數都可以。」

為了留在英國，他曾經在傢俱公司每天做排版，他說：「這不像是我一輩子的想像、也不是我想做的事，BUT我明白這個Moment，是實際的、是真的、是現實生活，你要明白這個差距。」

▲▼設計師忙什麼專訪／服裝設計師Daniel Wong。（圖／記者黃克翔攝）

▲買咖啡、買巧克力，不是Daniel對未來的想像，但他認為首先要明白理想與現實的差異，慢慢前進。（圖／記者黃克翔攝）

在實踐服裝設計教了五年書，Daniel認為「現在很多年輕人有迷思，只想做夢幻工作。」但10年前，他每天8點上班、半夜12點下班，過著沒有周末的生活，他是Alexander McQueen助理的助理，每天幫老闆買巧克力、買咖啡，他說：「你要知道有人可以明天就變成John Galliano，那是Impossible的，如果我不去做這些困難的事情，真的沒辦法去做我愛的東西。」

▲▼Daniel Wong。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲想做夢幻工作，首先要經過一系列的困難。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

頂著夢幻履歷來台發展　卻不想再做服裝

經歷過社會新鮮人磨練後，Daniel Wong攢到「夢幻履歷」，決定從歐洲回到亞洲發展，他沒選擇家人都在的香港，而是來到小時候曾生活過得台北發展，但他回想那時候的自己，根本不想再做服裝了，他坦言：「我想賺錢。」

「如果只做服裝我可能會瘋掉，因為太窄了，我覺得Business超有趣的，但Business太廣了。」

▲▼設計師忙什麼專訪／服裝設計師Daniel Wong。（圖／記者黃克翔攝）

▲Daniel從歐洲回到亞洲發展，第一個念頭就是不想再做服裝。（圖／記者黃克翔攝）

但人就是矛盾的，離開衣服的產業，但還是想待在Fashion行業，他想起做「代理」，沒學過經營管理，他自己看書邊做邊學，還在韓流美妝起飛前，就拿下too cool for school的台灣代理權。現在還開了自己的公關公司，觸角伸得更廣，能做更多的事。

被精品思維無成本考量寵壞　5件風衣布做1件出來賣

「我愛圖案、我愛印花」講起圖案跟印花，Daniel的眼睛會射出亮晶晶的火花。

▲▼設計師忙什麼專訪／服裝設計師Daniel Wong。（圖／記者黃克翔攝）

▲Daniel回想自己剛成立品牌時，完全沒成本概念，只想把印花做到最完美。（圖／記者黃克翔攝）

他透露自己從小就特別愛畫畫，不停的畫，即使在放棄做服裝後還是如此，當成一個小小的興趣，後來把圖案小小的研發，做了幾條絲巾、幾件衣服、幾雙鞋子，他說「覺得小小的也滿不錯，但不知道為什麼越做越大。」

▲▼Daniel Wong。（圖／記者張一中攝）

▲▼Daniel Wong。（圖／記者張一中攝）

▲Daniel Wong 2018運動鞋。（圖／Daniel Wong提供）

▲Daniel剛開始只是小小的做一些衣服、鞋子，沒想到越做越大。（圖／資料照／記者張一中攝、品牌提供）

回頭看自己第一季的商品，他睜大眼說：「我們的訂價貴到⋯⋯」連他自己回首都傻眼的地步，他坦言：「真的是有點被VERSACE寵壞了，真的不聰明的人。」他說第一季的時候「很敢」，覺得有人買再賣就好，用流行術語來講就是「佛系品牌」。

有多佛呢？用4～5件製作風衣需要的布來做1件，因為要把每一塊印花都對到做完美，所以每一件都超漂亮，但價格也很驚人，一個才開起步、沒人知道的品牌，一件風衣要賣到新台幣4～5萬元。

Daniel的同事笑說：「但就是賣完了，也是滿特別的。」Daniel自己在旁謙虛補充：「一開始的量就不多。」

▲▼Daniel Wong。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲Daniel曾穿著自己設計的風衣，接受《ET FASHION》專訪。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

成立品牌後，一切又從零開始，有了一開始「佛系品牌」廣受歡迎被嚇傻的經驗後，Daniel開始會把每件印花進電腦排版，省成本、省布，現在一件風衣，售價只有第一季的一半。他大笑說：「那時候真的都不會想到，看，我們是多幸福的一群人。」

▲▼Daniel Wong。（圖／記者張一中攝）

▲Daniel剛開始用5件風衣的成本，去做出1件成品。（圖／資料照／記者張一中攝）

開始做品牌　「不可以停」是最傻眼的事

決定開始做品牌後，「不可以停，是很傻眼的地方」，Daniel說這決定代表每一年不管怎樣都要有作品，每一天為了這件事而活，「真的是滿可怕的一步」。

對於創立品牌，Daniel的想法是「這條路是一輩子的路，真的是一輩子喔。」當然目前Run了4年也有比較順，「當然心裡有壓力，每天都要為了它而做一些事。」

▲▼設計師忙什麼專訪／服裝設計師Daniel Wong。（圖／記者黃克翔攝）

▲Daniel認為創立品牌後，就是「一輩子的事」。（圖／記者黃克翔攝）

他透露自己帶領團隊，「每一天都要回到最底，回到品牌真正的核心價值。比方說要做最漂亮、最飽和的印花，做一件做漂亮的印花襯衫，要怎麼挑戰這件簡單的事情，把它做到做好，好過全部的人。」

▲▼Daniel Wong。（圖／記者張一中攝）

▲▼Daniel Wong。（圖／記者張一中攝）

▲Daniel對印花有極大熱情，透露這是設計工作中最愛的一部份。（圖／資料照／記者張一中攝）

「忌偷懶」5：30起床去衝浪　10點半進公司

Daniel是有運動狂熱的人，每天上班前都會先做一系列運動，特別愛衝浪，「浪好的時候，多好就衝多久。」晚上12點以前就會睡覺，5點起床載朋友一起去衝浪，浪不好的時候就練習三鐵，又游泳、又跑步，結束後再進公司。

週末更瘋狂，分成兩種行程早上4：15起床騎腳踏車跑金山－中午爬山－朋友晚餐，隔天換衝浪－中午高爾夫打18洞－朋友晚餐。他說：「我對自己是有點神經病的，很像軍人。」、「我是絕對不可以錯過的人，我會對自己很生氣，會很失望自己怎麼可以沒有起床，不可以當懶惰的人。」

▲▼Daniel Wong。（圖／翻攝Daniel Wong IG） ▲▼Daniel Wong。（圖／翻攝Daniel Wong IG）

▲▼Daniel Wong。（圖／翻攝Daniel Wong IG） ▲▼Daniel Wong。（圖／翻攝Daniel Wong IG）

▲Daniel常常分享運動日常。（圖／翻攝Daniel Wong IG）

「不可以錯過」是Daniel的人生哲學，懶惰則是弱者才會做的事，因此他完全不睡懶覺，被爽約也會很生氣，因為「覺得你浪費了我的大好陽光。」

他說：「我的生活不可以錯過，把24小時用到最極致，是我個人每天都在想的事情。」

他承認，「我個人喜歡把自己擺到一個不舒服的位置，我就喜歡這樣子，我就很想抵抗自己去做一個舒服的東西。」

【Daniel Wong小檔案】

▲▼設計師忙什麼專訪／服裝設計師Daniel Wong。（圖／記者黃克翔攝）

▲Daniel Wong個性熱情、健談。（圖／記者黃克翔攝）

本名：黃偉豪
生日：1986／7／4
年齡：32
經歷：
2009～2010 Alexander McQueen工作，期間為Lady Gaga（女神卡卡）Bad Romance創作鞋履
2011～2013 VERACE首席印花設計師，期間創作Lady Gaga世界巡迴演唱會服裝
2014／11 在台灣創立同名品牌Daniel Wong

To Be Continued⋯⋯

關鍵字：

設計師忙什麼, Daniel Wong, 黃偉豪, 華裔設計師, 新銳設計師, VERSACE, 凡賽斯, Alexander McQueen, 倫敦中央聖馬丁, Central Saint Martins, 服裝設計師, 實踐大學
fashion.net

熱門文章

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

蔡依林登封太美　粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

李聖經1／17來台挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡

網讚：王心凌美回10年前　比起美白她更注重「這件事」

Jo Malone推出「香氛絕配」限定包裝開賣！

秀智3次撞衫Angelababy　靠「裝可愛」逆轉敗仗

風．LUXURY／Ralph Lauren「手工靠墊錶」　暗藏50年的愛

HOT・Stuff／櫻桃小丸子書包千元就有　詢問度破表超難搶

ET Fashion

推薦閱讀

快吃豆腐！月經前爽爽吃　7天健康減重5公斤

心事最多的5星座！愛腦補的雙魚座竟才第四名　第一名完全想不到

為什麼NET沒UNIQLO夯？網友歸納2關鍵　「版型有嬸味」

千人衝進南西新光三越搶周年慶　保養品夯過彩妝、青春露10分鐘完售 10分鐘出現5位百萬刷手！　新光三越南西周年慶iPhone XR瞬間送光 李聖經18歲出道當模特兒　暌違3年踏上時裝周T台走秀眼神還是超殺 梅根穿4.5萬元白洋裝藏肚背後有意義　網友讚爆癱瘓官網 秦嵐機場秀極細「筷子腿」　37歲美腿長這樣，還要不要讓人活？ 梅根穿4500元「養胎鞋」　挽哈利王子看帆船賽好親民 蕭敬騰嗨翻台北時裝周　范瑋琪褲裝帥PK曾之喬、郭雪芙美腿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面