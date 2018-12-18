HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗



▲Disney BambiＸCath Kinston聯名系列，把小鹿斑比放上包，讓人看了秒融化。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

Cath Kidston以可愛少女風格著稱，年底迎來第九度與迪士尼（Disney）的聯名系列，這回以《小鹿斑比（Bambi）》為主角，系列商品根本就是斑比探險遊記，牠在浪漫的雪地中玩耍，也在春暖花開的玫瑰田中玩樂，旅行中牠拍下可愛的紀念，放上服裝、包款上，可愛指數破表，讓少女徹底淪陷。

▲Disney BambiＸCath Kidston以小鹿斑比為主角，打造一系列超可愛商品。（圖／品牌提供）



Disney BambiＸCath Kidston系列，讓斑比與夥伴兔子桑普（Thumper）、鼬鼠花兒（Flower）一同在服裝與包款在嬉戲，此番聯名一共推出四款主題印花，以藍灰色調與灰白色調，搭配花草森林場景，還原斑比在森林中生活與遊樂的可愛畫面。

系列中最具特色的兩款商品，是斑比躍上側背包款的可愛畫面，其中一款牠與兔子朋友在玫瑰花田中嬉鬧，搭配田園風的奶茶色背景，讓包款有恰到好處的可愛感，方正的包型也特別實用。另一款，結合Cath Kidson經典碎花，斑比以小尺寸的圖案放在包款中心，天藍色調的方包，少女感滿點。

▲斑比好朋友側背小包（NT$3,280元）、斑比玫瑰皮革包（NT$5,480元）、斑比玫瑰短夾（NT$3,480元）。（圖／品牌提供）



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除了Cath Kidson經典帆布包與餐瓷系列商品，斑比聯名還推出許多服裝，將可愛圖騰放上衛衣，讓人一看就想出手敗家，收入自家衣櫃陣容，混搭出街頭潮流感。Disney BambiＸCath Kidston係列價格介於新台幣650元～5,480元之間。

▲Disney BambiＸCath Kidston系列除了經典帆布包、餐瓷等，還包含超多服裝單品。（圖／品牌提供）