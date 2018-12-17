趙薇瘦一大圈！穿黑紗洋裝合體五阿哥　比20年前《還珠》更美了

▲有多久沒看過小燕子、五阿哥公開同框了？（圖／翻攝趙薇微博）



記者張妤瑄／台北報導

趙薇、蘇有朋這對經典《還珠格格》CP，昨（12／16）在海南島國際電影節閉幕式上合體，小燕子、五阿哥一登場就引起轟動，兩人同框勾起7年級生的集體回憶，話題十足。尤其是42歲的趙薇，身形明顯瘦了一大圈，在黑色透紗洋裝的襯托下，根本回到「輕飄如燕」的時期，靈動仙氣。

▲趙薇、蘇有朋合體，比20年前更年輕漂亮。（圖／翻攝FashionModels微博）



42歲的趙薇因為接了實境秀《中餐廳》而再度頻繁出現在公開活動，因而認真減肥，成效也相當顯著，這回穿了凱特王妃超愛的英國品牌Erdem 2019早春系列出場，黑色紗質洋裝加上骨感身材，凸顯仙女氣息，合體「五阿哥」蘇有朋的照片，讓網友頻喊根本回憶殺。

▲趙薇穿英國凱特王妃愛牌Erdem禮服出場，仙氣靈動。（圖／翻攝趙薇微博）



趙薇、蘇有朋兩人，比20年前的小燕子與五阿哥CP更美更帥，讓人大呼不可思議。尤其是近年轉往幕後、經商的趙薇，先前早就已經放開胸懷，不刻意保持骨感身材。

▲趙薇穿Erdem早春禮服，拿掉層層堆疊的高領，並用紅唇與紅色高跟鞋呼應腰間綁帶，造型簡單隆重。（圖／翻攝趙薇微博、品牌官網）



但由於趙薇最近回歸眾人視線，認真減肥，這回穿著紗質禮服，在挑戰身材的面料下，完美呈現骨感身材，尤其是兩根手臂細的不像話，嚇呆一大票網友。

▲趙薇兩根手臂細到不像話。（圖／翻攝趙薇微博）



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網友盛讚「瘦下來就是不一樣」、「瘦了就是超美」、「女神上線了」、「我要被美哭」，一大票稱讚想必能讓辛苦瘦身的趙薇也很欣慰。

▲趙薇瘦了一大圈，被盛讚「瘦了就是美」。（圖／翻攝趙薇微博）