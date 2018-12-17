南韓下探零下7度　IU豪撒2萬元買毛帽裝可愛

▲IU最近出門必帶毛毛帽款。（圖／翻攝女明星私服微博）



記者張妤瑄／台北報導

首爾近日平均氣溫只有個位數，甚至還有下探零下7度C的低溫紀錄，如此凍的天氣，即使是再不怕冷的女星，出門都開始包得緊緊的，畢竟有健康的身體，才能持續在舞台上活躍。IU李知恩接連被拍到穿得扎實的保暖造型，回回都離不開「毛毛圓帽」配件，緊包也能裝可愛。

▲從過往IU的私服穿搭就能發現，她真的是超愛帽子的女明星。（圖／翻攝女明星私服微博）



IU一向都是熱愛帽子配件的女星，尤其是邁入冬天後更常見到她戴著帽子趴趴走的模樣，從近幾次的穿搭來看，可以發現這個冬天她特別熱愛短毛漁夫帽或鐘型帽，甚至不惜大手筆買下精品DSQUARED2的毛帽，豪撒新台幣近2萬元，為自己添購保暖又可愛行頭。

▲IU戴的這頂DSQUARED2鐘型毛帽，價格不菲。（圖／翻攝女明星私服微博）



IU砸錢也是花得有道理，這頂帽子有很多精緻細節，比如說帽頂有一顆小毛球，且還有留有拼接接縫的小細節，讓鐘型毛帽有獨特設計。

▲DSQUARED2鐘型毛帽，定價約NT$17,277元、特價NT$10,366元（定價美金555元、特價333元）。（圖／翻攝官網）



另外，本季IU還添購了另一頂南韓品牌LUCKY CHOUETTE的毛毛漁夫帽，這一頂是平價款，新台幣3,500元有找，也有些可愛細節，比方說有該品牌代表性的貓頭鷹標誌，就以金屬牌的方式在毛帽上呈現，低調裝可愛；帽子內緣也有品牌名稱縮寫，細節到位。

▲IU也並非只戴精品帽，最近也曾帶南韓品牌LUCKY CHOUETTE毛毛漁夫帽出門，售價約NT$3,488元（韓幣128,000元）。（圖／翻攝女明星私服微博、官網）



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IU都買兩頂了，這個冬天應該知道該入手些什麼了吧！