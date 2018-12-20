聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

▲聖誕倒數即將進入尾聲，還不知道要買什麼的人，這篇幫你整你好了！（圖／LULU GUINNESS提供）



記者張妤瑄／專題報導 圖／各品牌提供

2018年即將結束，藉著聖誕節、新年的機會，買個小禮物送給這一年幫助過你的家人、朋友，甚至是自己，都是很好的機會。若想送個體面一點的禮物，精品絕對是選擇，除了趁現在季末折扣快點下手，也能看看《ET FASHION》精挑細選出來的小禮物，5000元上下能入手愛馬仕、LV，其實預算沒你想像中的高。

▲其實要買愛馬仕、LV沒想像中高。



【5000元以下】

1.LULU GUINNESS紅唇條紋手套，售價NT$2,680元。

2.agnès b. BIJOUX玫瑰金星星項鍊，售價NT$3,580元。

3.Alice＋Olivia StaceFace零錢包，售價NT$3,900元。

【5000元～1萬元】

1.愛馬仕（HERMES）絲意淡香精限量禮盒，售價NT$5,200元。

2.LOUIS VUITTON（LV，路易威登）中號記事本，售價NT$6,400元。

3.愛馬仕領帶，售價NT$6,900元。

4.COACH Rexy帆布托特袋，售價NT$7,500元。

5.GUCCI領帶，售價NT$8,100元。

6.DELVAUX真絲斜紋綢印花絲巾（小），售價NT$8,100元。

【1萬～2萬元】

1.BOTTEGA VENETA（BV）小牛皮耳機收納袋吊飾，售價NT$10,100元。

2.TOD’S牛皮吊飾，售價NT$13,000元。

3.GUCCI美國職棒大聯盟NY字樣短夾，售價NT$13,400元。

4.Salvatore Ferragamo絲巾，售價NT$14,900元。

5.LOEWE兔子造型零錢包鑰匙圈吊飾，售價NT$15,000元。

6.FENDI RAMA卡夾，售價NT$15,500元。

7.MARC JACOBS（MJ）陶瓷白Softshot包，售價NT$15,900元。

8.VERSACE（凡賽斯）復古Logo黑底白腰包，售價NT$16,000元。

9.COACH Rexy毛衣，售價NT$16,800元。

10.FENDI Logo藍色耳環，售價NT$18,900元。