「史上最虐狗夫妻」袁弘與張歆藝代言H＆M　扶孕妻超甜動作全曝光

▲袁弘與張歆藝，加上未出生的小寶寶，一家三口同框代言。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

瑞典快時尚品牌H＆M每年新春系列總是砸大錢邀來話題性十足的明星擔任代言人，2019新春系列由馬思純與同為影后級的阿姨蔣雯麗，及「史上最虐狗」夫妻檔袁弘與張歆藝共同代言。撇開過往總是立刻釋出整組形象照的行銷手法，今年H＆M宣布將以影片為主，將帶來很有年味的宣傳片。

搶先釋出的花絮照片，「十三爺」袁弘夫妻檔的造型簡單為上，袁弘穿紅黑條紋襯衫攙扶孕妻張歆藝的背，光是小動作就給人暖意十足的感覺，首次「一家三口」一起代言，也呼應H＆M今年想走家庭溫馨風格的主軸。

影后級家人馬思純與蔣雯麗，同穿喜氣洋洋的紅色服裝，蔣雯麗穿了幾何圖騰的服裝，給人年輕摩登形象；馬思純也穿印花上衣配落肩夾克，有年節應景風格。難得一起合作，馬思純表示：「回家與摯愛家人團聚過年，是令我十分有共鳴的感覺。」

▲（左起）蔣雯麗、馬思純。（圖／品牌提供）



細數近年來代言新春系列的組合，2018年有《三生三世》螢幕CP楊冪、趙又廷合體；2017年是范冰冰、李晨；2016年是「石榴夫婦」劉雯、始源；2015年是周迅、高聖遠夫婦，每回都是話題十足的人氣組合。

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2019新春系列將在2019年1月10日於台灣、大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、加拿大共11個市場販售。