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交友軟體「關鍵4金句」　代表對方想更進一步交往

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▲兩性,愛情,戀人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲交友app普及化，現代人有很多都從app上認識新對象。（圖／翻攝PAKUTASO）

編輯／Rose

自從開始工作後，生活圈總是離不開固定的朋友，想要遇到新對象超級難，於是男男女女開始用交友軟體尋找另一半，但在茫茫人海中，一言不合就有可能3秒被踢掉，要找到對象何其困難。如果剛好你還是反應慢半拍的人，更難上加難，因此對方說出「關鍵4金句」的時候，代表機會來了，警鈴請打開。

▲兩性,愛情,戀人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲交友軟體Paktor拍拖針對女性用戶調查，通常只要出現以下4個句子，就代表有機會進一步。（圖／翻攝PAKUTASO）

交友軟體Paktor拍拖針對女性用戶調查，其中顯示打出以下4句子的時候，代表對你感興趣，想更深入了解你，或進入另一種關係。當這些句子出現的時候，代表有希望了，男孩們眼睛可要雪亮一點啊！

【1】你距離上一段感情多久了？

女生提到「上段戀情」或是「前任」相關字眼，通常代表對你有一定程度的好感，想了解你的過往情史，也想從對上段戀情的態度了解你是否值得更進一步。

▲兩性,愛情,戀人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲問前一段戀情，是想知道你對感情的看法。（圖／翻攝PAKUTASO）

【2】最近有比較不忙

女生想約妳出去的時候，通常不會直說，會拐著彎說「有空」，等你主動約她。所以當你聽到這句話時，別多想了，趕快約她出去，絕對會成功！

▲兩性,愛情,戀人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲隱晦丟球，希望你能約她出去約會。（圖／翻攝PAKUTASO）

【3】你喜歡什麼類型的女生？

通常問這問題，就是想拐個彎問問自己有沒有機會，也代表她對你有70%以上的好感，所以聽到這句話就代表有譜了，她正在窺探自己符不符合你的戀愛期待。

▲兩性,愛情,戀人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲為喜歡的類型，也是在問自己符不符合你的理想型。（圖／翻攝PAKUTASO）

【4】你應該不需要用交友軟體吧？

女生講這句話代表想知道你用交友軟體的目的性，也暗示你「條件不錯」。這時候回答自己「工作太忙，沒時間認識對象」是最安全的答案。

▲兩性,愛情,戀人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲探詢為何你要用交友軟體，也是因為對你有極大好感。（圖／翻攝PAKUTASO）

關鍵字：

愛情, 兩性, 戀人, 男朋友, 女朋友, 交友軟體, 感情, 戀愛, 交友, 把妹, Paktor拍拖, Paktor, 拍拖
fashion.net

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