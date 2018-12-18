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Daniel Wong在餐桌上走秀　張景嵐被迷惑想敗家

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▲Daniel Wong 2018秋冬系列以「愛丁堡狂想曲」為主題，伸展台是餐桌，細節充滿巧思。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

華裔設計師Daniel Wong今晚（12／18）以「愛丁堡狂想曲」為主題，在台北1919藝文中心舉辦2018秋冬大秀，現場星光熠熠，包含張景嵐、小薰、魏蔓、呂薔、李維維、畢書盡、李玉璽都前來看秀。

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>,藝人背板,魏蔓。（圖／記者季相儒攝）

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>,藝人背板,魏如昀。（圖／記者季相儒攝）

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>,藝人背板,呂薔。（圖／記者季相儒攝）

▲（依序為）魏蔓、魏如昀、呂薔都前來力挺。（圖／記者季相儒攝）

張景嵐表示「還是習慣穿粉紅色」，因此挑了件粉紅色印花洋裝搭配桃紅色皮衣現身，秀後她表示：「剪裁跟花色都搭配得很好，很有時尚感，特別想入手飄逸的印花長裙，有些不對稱的剪裁也很喜歡。」李維維則穿駝色套裝前來，微露事業線，她說：「今天選擇穿男裝，呼應英倫風的主題。」

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>,藝人背板,張景嵐。（圖／記者季相儒攝）

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>,藝人背板,李維維。（圖／記者季相儒攝）

▲張景嵐選穿粉紅色平口洋裝性感登場；李維維穿駝色西裝率性現身。（圖／記者季相儒攝）

Daniel Wong 2018秋冬系列靈感源於設計師Daniel童年在蘇格蘭求學的記憶，在招牌印花中加入英倫風格紋呼應主體。走進秀場內，可以發現本季想要呈現的魔法詭譎氣氛，暗紅色的燈光、華麗的水晶吊燈、長長的餐桌就是伸展台的設計，細節充滿小巧思。

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>。（圖／記者季相儒攝）

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>。（圖／記者季相儒攝）

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>。（圖／記者季相儒攝）

▲Daniel Wong秋冬系列靈感源於兒時在蘇格蘭求學的記憶，學院風格或是英倫叛逆風格都是主軸。（圖／記者季相儒攝）

2018秋冬系列男女裝除格紋重點外，還有徽章、皇冠、鑽石、大自然花卉元素，讓設計有濃厚英倫風格，另以許多不對稱剪裁，包含裙襬斜裁、印花不對稱拼接等，為服裝帶入叛逆風情，從學院紳士到叛逆龐克，都是Daniel Wong男女可以駕馭的設計。

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>。（圖／記者季相儒攝）

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>。（圖／記者季相儒攝）

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>。（圖／記者季相儒攝）

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>。（圖／記者季相儒攝）

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>。（圖／記者季相儒攝）

▲秀上有許多不對稱剪裁，表現個性風格。（圖／記者季相儒攝）

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謝幕時，Daniel穿著蘇格蘭裙出場，給人眼睛為之一亮的感覺，並以他為首又展示了另一個運動迷你系列，有許多印花衛衣、長版衛衣等，也呼應秀上織帶元素的運動風格。

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>,Daniel Wong。（圖／記者季相儒攝）

▲Daniel穿蘇格蘭裙出場羨慕，呼應主題。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字：

Daniel Wong, 新銳設計師, 華裔設計師, FW18, 2018秋冬, 女裝, 男裝
fashion.net

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