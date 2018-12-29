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9成人都做錯！泡湯敷面膜吸進更多精華

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▲泡澡,洗澡,保養,Daniel,。（圖／Pixabay）

▲很多人都喜歡泡澡敷臉。（圖／Pixabay）

記者李薇／台北報導

冬天泡湯、泡澡都是一項非常舒適的享受，不但可以讓身心放鬆，許多愛美的女性還會搭配保養，想藉由溫熱的水蒸氣與體內循環最好的時刻，讓保養吸進肌膚底層。但保養專家Daniel表示，在泡澡時保養是其實是錯誤觀念。

對於冬天泡澡敷臉，是很多人覺得正常不過的事情，但Daniel指出，這時候肌膚的毛孔會因為熱氣打開，將汗與髒污排出來，這時若還在肌膚蓋上一層保養，反而會阻礙正常的排出代謝。

▲泡澡,洗澡,保養,Daniel,。（圖／Pixabay）

▲泡澡就專心放鬆吧。（圖／Pixabay）

除了會造成肌膚的傷害，Daniel更進一步指出，泡湯多為硫磺、碳酸的成分，加上溫度很高，若是在此時做肌膚保養，很可能與保養品中的成分起化學反應，有可能讓保養品變質，不但保養不成，還可能進而傷害到肌膚。

泡澡、泡湯可以讓全身血液循環更好，溫熱的體溫也可以幫助保養成分吸收，而究竟在什麼時機來搭配保養，才能達到最好的效果？Daniel建議，是在整個泡完之後，使用深層滋潤或是含有胜肽類成分的保養品，也就是活化、抗老類的產品。

會使用這類的單品，Daniel指出，因為這時的肌膚管道暢通，最適合做深層的保養呵護，而抗老保養也講求深層作用，所以，透過泡湯完後的肌膚狀態來深層補充營養，可以達到很好的效果。

關鍵字：

泡澡, 洗澡, 保養, Daniel
fashion.net

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