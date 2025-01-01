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最捨得為另一半花錢星座Top 3 ！第一名把對方寵上天　幸福指數超高

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星座,愛情,家庭,。（圖／sbsdrama.official IG）

▲對戀人最大方的星座Top 3。（圖／sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安／綜合報導

雖然金錢不能代表愛情的多寡，不過的確可以多少看出另一半的投入程度，以下就公佈對戀人最大方的星座Top 3，姐妹們眼睛擦亮點！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座在大家眼裡不一定是大方的星座，出了名的精打細算，沒事絕不會多花錢，不過遇到喜歡的人可就不同了，只要巨蟹認定你是能夠陪伴他很久的人，你對他好，他絕不會吝嗇於你，所以巨蟹對於戀人的大方，其實是因人而異，很有可能比對自己還要闊綽，上榜也是理所當然。

Top 2 雙魚座

雙魚座懂得浪漫和取悅另一半早已不是秘密，在他們眼裡金錢雖然實際，不過卻比不上對方高興來的重要，雙魚絕對不是抓著錢死不放手的人，更多時候是出自於心情，沒有思考太久就去做了，外人或許會覺得雙魚太一股腦，其實不是，雙魚做了就不會後悔，就像對另一半的舉動，都是心甘情願，一個願打一個願挨。

Top 1 射手座

射手座榮登第一名其實很有道理，或許其他星座是出自對於戀人的犧牲奉獻，可是射手不同，他們本身理財觀念就非常薄弱，認為「賺錢本來就是要花出去」，如果能夠運用金錢得到一時的快樂，那麼有何不可？所以常常可見射手對於朋友和另一半都大手大腳，提及慷慨，射手絕對是第一名。

關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 雙魚座, 射手座

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