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大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光

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▲▼ 大小S 。（圖／翻攝IG）

▲大S（前排左）與具俊曄、家人一起開心跨年，她亮麗如昔。（圖／翻攝elephantdee IG）

記者陳雅韻／台北報導

小S（徐熙娣）日前跨年與家人、好友一起度過，與網友分享歡樂照片，久未在鏡頭前曝光的姊姊大S（徐熙媛）和老公具俊曄難得同框現身，小S說：「好啊好啊，你們那麼愛看大S，我就發給你們看，她就是沒化妝臉就發光，我們姐妹倆就是基因奇好，看看後面的徐媽就知道了。怎樣怎樣，蛇年一起young。」素顏的大S果然亮麗如昔，與頸上的MIKIMOTO珍珠項鍊散發動人光彩。

▲▼ 大小S 。（圖／翻攝IG）

▲大S戴的MIKIMOTO與COMME des GARCONS聯名珍珠項鍊，278,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

大S過去以「美容大王」著稱，跨年時的素顏照果然不負當年美名，而她也熱愛時尚精品，收藏總值上千萬元的名鞋。與家人過新年當天，她戴上華麗流蘇耳環，以及MIKIMOTO與日本設計師川久保玲品牌COMME des GARÇONS聯名項鍊，珍珠串鍊結合COMME des GARÇONS字樣吊牌展現個性美，定價278,000元，她還疊搭一款金色鍊墜，私下穿搭相當講究。

▲▼ 大小S 。（圖／翻攝IG）

▲小S身穿Maje 2024秋冬系列錄製節目《小姐不熙娣》。（圖／Maje提供）

相較於大S熱衷名品，小S日常穿搭顯得較為隨興，一款用了十幾年的Paul Smith帆布包破了再補、補了再背，她也大方與網友分享近日常穿的背心出自Uniqlo，她唯有出席公開場合、錄製節目《小姐不熙娣》才會盛裝，近日她最常穿法國品牌Maje秋冬新裝上節目，迷你裙配上長靴的青春裝扮，讓人忘了她已是大學生的媽媽。

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關鍵字：

大S, 徐熙媛, 徐熙娣, 小S, MIKIMOTO, Maje

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