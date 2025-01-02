泰勒絲財富自由狂愛金錶　卡地亞百萬美洲豹錶成新歡

▲泰勒絲（右）為造型師好友Ashley Avignone慶生，手腕上的卡地亞金錶很搶眼。（圖／翻攝ashavignone IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）結束時代巡迴演唱會The Eras Tour後，身家累積超過500億元，一舉晉升為全球最富有女歌手，從她的私服穿搭即可見她財富自由，名牌服飾、珠寶、名錶都是日常，近日她為造型師好友Ashley Avignone慶生，即亮出卡地亞（Cartier）百萬金錶，非常吸睛。





▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶中型款，1,090,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

泰勒絲對金錶情有獨鍾，此次於慶生會環抱好友Ashley Avignone時，秀出卡地亞經典之一的18K金Panthère de Cartier美洲豹腕錶中型款，完美貼合手腕的鍊帶如靈動美洲豹一般靈活是一大特色，錶圈與錶冠鑲嵌45顆共重0.31克拉的圓形明亮式切割鑽石，增添奢華氣息。





▲泰勒絲去年底到球場為男友加油，身穿維多利亞的秘密黑色馬甲搭配Versace格紋短褲裝，以及LV金錶。（圖／LV提供）

去年底泰勒絲到球場為美式足球堪薩斯城酋長隊球星男友特拉維斯凱爾斯（Travis Kelce）加油時，則戴著LV（Louis Vuitton，路易威登）要價184萬元的TAMBOUR 18K金自動錶，此錶款較前一代設計更纖薄，呈現錶徑40 mm，厚8.3 mm的中性風錶殼，錶殼的弧形側面則裝飾12個 LOUIS VUITTON立體字母，配上一體成形且符合人體工學的鍊帶，展現休閒優雅的風格。





▲泰勒絲佩戴的LV TAMBOUR 18K金自動錶，1,840,000元。（圖／LV提供）