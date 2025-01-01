勞力士2025首日漲價　Daytona金錶14%漲幅猛烈得多掏20萬　

▲勞力士型號126508 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶18K黃金款，價格從1,466,500元漲到1,671,500元，漲幅高達14%。（圖／翻攝勞力士官網）

記者陳雅韻／台北報導

2025年第一天，勞力士（Rolex）果然按照慣例漲價了！今一早官網已全面上新價格，誠如日前流出的漲價表，漲幅最高的是Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶18K黃金款，價格從1,466,500元一口氣漲到1,671,500元，漲幅高達14%；調幅緊追在後的Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶18K永恒玫瑰金款，定價從1,404,500元調為1,503,000元，漲幅約7%，反映國際金價上漲，對品牌形成不小壓力。

▲勞力士型號128235 Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶18K永恒玫瑰金款，定價從1,404,500元調為1,503,000元，漲幅約7%。

金價於2024年表現亮眼，市場分析2025年將持續上揚，意味鐘錶品牌採購原物料成本增加，勢必會反映在錶款定價上。勞力士今掛上2025年新價，不鏽鋼款微幅調漲約1%，例如「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner腕錶蠔式鋼款，從325,500元調至329,500元，調幅約1.2%，但多數白金款、黃金款、永恒玫瑰金等貴金屬款式漲幅從5%起，漲幅最猛烈的當屬Oyster Perpetual Cosmograph Daytona系列，18K金錶漲幅竟達14%，錶迷得多掏20萬5000元了。

▲勞力士型號124060的「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner腕錶蠔式鋼款，從325,500元調至329,500元，調幅約1.2%。

▲勞力士型號279458RBR的Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶18K黃金款，搭配密鑲鑽石錶面及鑲鑽元首型錶帶，價格從5,142,500元漲為5,501,000元。

去年鐘錶品牌幾乎都承受不住匯率變動，以及金屬價格上漲壓力而調整價格，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）去年2月與9月就因此兩項因素而二度調漲，讓錶迷只能嘆「早買早享受了」。

▲PP Nautilus 7118/1300R腕錶錶圈鑲嵌漸層色排列的錳鋁榴石，價格從2681,000元漲至2,782,000元。（圖／翻攝PP官網）





▲梅西、張韶涵與潘瑋柏都擁有的PP Aquanaut系列Ref.5968飛返計時碼錶，價格從2024年初1,792,000元調整至1,813,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）