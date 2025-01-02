「貝嫂」勾老公曬恩愛也曬「錶王」　貝克漢千萬勞力士錶襯身家

▲維多利亞貝克漢（左）戴PP Ref. 5072 Aquanaut Luce珠寶錶，貝克漢則戴勞力士隱藏版的紅寶石版本Cosmograph Daytona腕錶。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）與老公貝克漢（David Beckham）、孩子開心度過聖誕節與新年，她頻頻分享節慶團聚的歡樂照片，她換上爆乳裝勾著老公放閃，夫妻倆的名錶也跟著搶鏡，她戴「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）要價3,530,000元的珠寶錶，貝克漢則戴著外人想買也買不到的上千萬元勞力士（Rolex）隱藏版紅寶石Cosmograph Daytona腕錶，凸顯出這對國際高知名度的夫妻非凡身家。





▲PP Ref. 5072 Aquanaut Luce珠寶錶，3,530,000元。（圖／翻攝PP官網）

維多利亞貝克漢是「錶王」PP的忠實粉絲，品牌旗下高級運動錶代表作Nautilus系列她幾乎包色，另一休閒錶款Aquanaut系列也被她納為收藏，於跨年之際曬Ref. 5072 Aquanaut Luce玫瑰金珠寶錶，特色是珍珠母貝面盤呈現雙色調米色棋盤格圖案，錶圈鑲嵌璀璨美鑽更為華麗，具大三針與日期顯示功能。

而帝舵表（Tudor）代言人貝克漢，當天戴上同集團的「兄弟牌」勞力士於2023年推出數量不超過20只、型號為126599TRU隱藏版Cosmograph Daytona白金錶，特色是黑色面盤鑲嵌11個紅寶石時標，錶圈也鑲滿紅寶石，錶耳則鑲嵌美鑽，最初問世時報價約44萬美金（約1438萬元），只有超級VIP才有機會入手。

