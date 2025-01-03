掉髮變多好苦惱！6款生髮食物要吃　紅椒能幫助頭髮根部穩固

▲補充紅椒能讓頭髮的根部更穩固。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近頭髮掉不停，洗頭掉髮也一大把，該怎麼辦呢？除了購買頭皮養護搭配按摩之外，補充對的食物也有助於頭髮的生長，盤點6款生髮食物，一起來了解！

#雞蛋

雞蛋富含蛋白質和生物素，這是頭髮健康和生長的關鍵營養素。頭髮的主要成分是角蛋白，而蛋白質是構建角蛋白的基礎。生物素則能促進角蛋白的生成，減少脆弱和掉髮現象。每天攝取足夠的蛋白質對頭髮的強韌至關重要。

#鮭魚

鮭魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，可滋養頭皮，減少頭皮乾燥和炎症。健康的頭皮環境是毛囊健康的關鍵。此外，鮭魚還富含維生素D，有助於刺激毛囊，促進頭髮生長。

#菠菜

菠菜是植物性鐵的良好來源，同時含有維生素A和C，這些營養素能促進頭皮的血液循環，幫助毛囊獲得充足的氧氣和養分。維生素A還有助於頭皮分泌適量的皮脂，維持頭皮滋潤，防止乾燥脫屑。

#堅果（如杏仁和核桃）

堅果如杏仁和核桃，富含維生素E、鋅和Omega-3脂肪酸，有助於改善頭髮的彈性和防止斷裂。維生素E是一種強效抗氧化劑，能保護毛囊免受自由基的損害，同時促進血液循環，使頭髮更加健康有光澤。

#紅甜椒

紅甜椒是維生素C的極佳來源，而維生素C能促進膠原蛋白的生成，幫助頭髮根部更穩固。它還能促進鐵的吸收，避免缺鐵性脫髮。此外，紅甜椒中的抗氧化劑有助於修復頭皮細胞損傷。

#藜麥

藜麥是完整蛋白質的來源，含有所有9種必需胺基酸，特別適合素食者補充頭髮所需的蛋白質。此外，藜麥還富含鋅和鐵，這些元素能促進細胞的增殖與修復，進一步支持毛囊的健康運作。

這些食物富含頭髮生長所需的營養素，包括蛋白質、鐵、維生素C、維生素E、Omega-3脂肪酸等。均衡攝取這些食物不僅能促進頭髮快速生長，還能改善髮質，讓頭髮更加柔順、濃密和有光澤。同時，搭配充足的水分攝取和健康生活習慣效果更佳。