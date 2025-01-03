fb ig video ETtoday search mobile

掉髮變多好苦惱！6款生髮食物要吃　紅椒能幫助頭髮根部穩固

>

▲▼掉髮變多好苦惱！6款生髮食物要吃 。（圖／Unsplash）

▲補充紅椒能讓頭髮的根部更穩固。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近頭髮掉不停，洗頭掉髮也一大把，該怎麼辦呢？除了購買頭皮養護搭配按摩之外，補充對的食物也有助於頭髮的生長，盤點6款生髮食物，一起來了解！

#雞蛋

雞蛋富含蛋白質和生物素，這是頭髮健康和生長的關鍵營養素。頭髮的主要成分是角蛋白，而蛋白質是構建角蛋白的基礎。生物素則能促進角蛋白的生成，減少脆弱和掉髮現象。每天攝取足夠的蛋白質對頭髮的強韌至關重要。

▲▼掉髮變多好苦惱！6款生髮食物要吃 。（圖／Unsplash）

#鮭魚

鮭魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，可滋養頭皮，減少頭皮乾燥和炎症。健康的頭皮環境是毛囊健康的關鍵。此外，鮭魚還富含維生素D，有助於刺激毛囊，促進頭髮生長。

#菠菜

菠菜是植物性鐵的良好來源，同時含有維生素A和C，這些營養素能促進頭皮的血液循環，幫助毛囊獲得充足的氧氣和養分。維生素A還有助於頭皮分泌適量的皮脂，維持頭皮滋潤，防止乾燥脫屑。

▲▼掉髮變多好苦惱！6款生髮食物要吃 。（圖／Unsplash）

#堅果（如杏仁和核桃）

堅果如杏仁和核桃，富含維生素E、鋅和Omega-3脂肪酸，有助於改善頭髮的彈性和防止斷裂。維生素E是一種強效抗氧化劑，能保護毛囊免受自由基的損害，同時促進血液循環，使頭髮更加健康有光澤。

#紅甜椒

紅甜椒是維生素C的極佳來源，而維生素C能促進膠原蛋白的生成，幫助頭髮根部更穩固。它還能促進鐵的吸收，避免缺鐵性脫髮。此外，紅甜椒中的抗氧化劑有助於修復頭皮細胞損傷。

▲▼掉髮變多好苦惱！6款生髮食物要吃 。（圖／Unsplash）

#藜麥

藜麥是完整蛋白質的來源，含有所有9種必需胺基酸，特別適合素食者補充頭髮所需的蛋白質。此外，藜麥還富含鋅和鐵，這些元素能促進細胞的增殖與修復，進一步支持毛囊的健康運作。

這些食物富含頭髮生長所需的營養素，包括蛋白質、鐵、維生素C、維生素E、Omega-3脂肪酸等。均衡攝取這些食物不僅能促進頭髮快速生長，還能改善髮質，讓頭髮更加柔順、濃密和有光澤。同時，搭配充足的水分攝取和健康生活習慣效果更佳。

關鍵字：

頭髮, 生髮食物, 養護, 飲食, 頭皮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光

大S素顏亮麗如昔　27萬MIKIMOTO珍珠項鍊幫打光

最捨得為另一半花錢星座Top 3 ！第一名把對方寵上天　幸福指數超高

最捨得為另一半花錢星座Top 3 ！第一名把對方寵上天　幸福指數超高

感冒久咳未癒？快補充「5款顧肺食物」　白蘿蔔榨汁或煮湯都很棒

感冒久咳未癒？快補充「5款顧肺食物」　白蘿蔔榨汁或煮湯都很棒

錄完歌謠大戰GD直接穿睡衣下班！超狂鬆弛感粉絲目擊都跪了 男友打電話總是最後掛斷、對你的家人好　5個小細節看他有多愛你 營養師曝「15個快樂習慣」　讓幸福感悄悄累積 第一眼看到柱子還是人？超準心測秒讀你的「內心狀態」 跑鞋推薦！adidas輕量LIGHTBLAZE三線超潮、陳昊森示範ASICS完美舒適度 泰勒絲財富自由狂愛金錶　卡地亞百萬美洲豹錶成新歡 Nike「換季特惠」直逼半價話題新鞋現省千元！破千商品降價了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面