「簡單、貼心、創新」　時間寵愛創辦人Cynthia打造極致保養哲學　

二訪時間寵愛辦公室，桌上擺放著瓶瓶罐罐的保養品，每一樣都能堪稱是時間寵愛的「明星商品」，畢竟創辦人廖妍羚 Cynthia 能擁有引以自豪的好膚質，除了靠每天多吃水果和喝黃耆枸杞茶保養之外，也歸功於自家研發的保養品。

近年來「油保養」的國際意識抬頭，有越來越多人認同使用美容油達到油水平衡的保養觀念，不過早在那之前「油保養」就一直是時間寵愛研發產品的核心重點，其中更以橙花油為人氣主打商品。

專心，才能放大成功的機會

▲Cynthia 體悟唯有深入才能放大成功機會，決定專心研發私密保養產品

回首創業至今，Cynthia 坦言除了同業惡性競爭外，最大的挑戰其實是「不專心」，因為同時拓展其他產業，導致品牌在前幾年跌至谷底。Cynthia 重新思考經營方針後，領悟到「經營品牌要夠深入，才有擴展的機會」，決定先專心於眼前的市場，等到日後站穩腳步後，再重新跨出步伐至其他領域。

▲為了照顧消費者的隱性需求，Cynthia 創新嘗試開創乳暈還原膜

回歸保養領域後，Cynthia 理出三項時間寵愛的品牌特色：「簡單、貼心、創新」，回推思考消費者的需求，「我們的 TA 年齡主要是以 25－40 歲的輕熟女為主」，因此 Cynthia 為了體恤辛苦的女性，致力省去繁複的保養程序，追求極致的保養哲學。

另外在品項上，也嘗試開創市面上少有的新穎產品—乳暈還原膜，照顧到擁有「隱性需求」的消費者。

保養，做對才有實際的成效

▲身為保養品牌創辦人，Cynthia 不斷地從消費者角度去開發適合大家的產品

保養意識抬頭，Cynthia 觀察到儘管保養品銷售業績節節升高，但多數人卻仍抱持著錯誤的保養觀念，像是「紙面膜可以天天敷」或是「油保養易致粉刺」。Cynthia 比喻經常使用紙面膜，就好比游泳時皮膚長期浸泡在水中一樣，容易使得肌膚角質膨脹變得脆弱。因此紙面膜再好，也不能天天敷。

另外，Cynthia 也以實際例子破除油保養的迷思，舉例曾有位新加坡旅客來台灣觀光時購買了橙花油，原以為回國後會不適用，但持續使用一陣子後反而驚喜地發現膚況變得更趨穩定。Cynthia 解釋「人體本身是一個自動的調控系統，會依狀況調整出油量，如果擦油後容易致粉刺，那是因為清潔未確實。」

▲透過私密社團直播，Cynthia 希望能照顧到真心喜愛時間寵愛的粉絲族群

有鑑於這些錯誤觀念頻傳，Cynthia 決定開辦品牌私密社團，訂定周四直播日，除了分享正確保養觀念外，也會聊聊生活瑣事。在社團裡 Cynthia 和這些成員就像是朋友一樣，親民形象大大拉近品牌與消費者間的距離，成員們也養成十足的默契，只要時間一到便會自動上線收看，無形中形成黏著度極高的觀眾市場。





▲保養貴精不貴多，Cynthia 每天上妝前會固定用橙花油保養和防曬

Cynthia 也大方和我們分享她保持年輕肌膚的秘訣—防曬，強調「防曬做的好，人就不會老！」很多人認為「陰天就不用防曬」，這其實是個大錯特錯的觀念，因為就連在室內的人造光源都會有紫外線，且日照所產生的麥拉寧色素沈澱正是造成人類老化的原凶，因此無論如何 Cynthia 都會先擦防曬再出門。

外銷，讓更多人看見時間寵愛





▲Cynthia 希望透過持續的開發與推廣，寵愛更多辛苦的女性

堅持「做對的事」一直是 Cynthia 奉行的創業宗旨，除了致力於研發好的產品外，她也希望傳遞正確的觀念給消費者，甚至是以身作則做善事。

從今年到年底，時間寵愛再度和中華基督教救助協會合作，參與「1919 陪讀計畫」，只要消費者購買一瓶橙花油就捐出 50 元，幫助家庭經濟弱勢的孩童，因為她認為「社會公益不是等到有能力才做，而是能做的時候就要做！」

專訪的尾聲談到明年度的規劃，Cynthia 透露未來除了會開發與私密保養相關的系列商品外，在外銷方面，目前已於美國 Amazon 和泰國有直營合作，之後在星馬地區也會積極開發新通路，尋求與自身理念相符的代理商，致力將油保濕的新觀念帶進東南亞國家，要讓更多人看見時間寵愛，用「產品力」證明台灣保養品牌絕對不輸歐美日韓！

時間寵愛

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攝影：鄭凱豪

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