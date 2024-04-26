fb ig video ETtoday search mobile

《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯撞衫裙來自台牌！幕後設計藏玄機

>

記者鮑璿安／台北報導

由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演的台劇《不夠善良的我們》話題不斷，劇情通過兩位屢屢撞衫的女主角揭開序幕，而當中以一套格子襯衫貢獻了撞衫名場面，原來單品來自台灣設計師品牌UUIN，背後的設計巧思也大公開！

▲UUIN 。（圖／翻攝自imperfect_us_2023、UUIN IG）

▲UUIN 。（圖／翻攝自imperfect_us_2023、UUIN IG）

▲「簡慶芬」與「Rebecca」在辦公室中撞衫，當時身穿的就是UUIN的微工裝洋裝。（圖／翻攝自imperfect_us_2023、UUIN IG）

林依晨所飾演「簡慶芬」與許瑋甯「Rebecca」在辦公室中撞衫，當時身穿的就是UUIN的微工裝洋裝，由於穿法多元能夠展現人物的不同個性，可通過排扣、腰帶收緊呈現出裙裝效果，也能夠像是罩衫一般解開扣子進行搭配，有效彰顯戲劇張力。

▲▼林依晨在《不夠善良的我們》演技大爆發。（圖／公視、MyVideo提供）

▲▼林依晨在《不夠善良的我們》演技大爆發。（圖／公視、MyVideo提供）

▲（依序）林依晨、許瑋甯在《不夠善良的我們》演技大爆發，撞衫單品揭曉。（圖／公視、MyVideo提供）

▲UUIN 。（圖／翻攝自imperfect_us_2023、UUIN IG）

▲UUIN 設計師分享，為了將重點放在主角的表情上，所以選擇了寬、深的V領線條呈現。（圖／翻攝自imperfect_us_2023、UUIN IG）

此外，兩人還穿著一套V領芥末黃色襯衫，使用親膚的真絲烏干紗打造，一條條手剪、拼接起來。設計師透露，當時和導演徐譽庭討論時試過了不同版型和領型款式，最後為了把重點放在主角的表情上所以選擇了寬、深的V領線條呈現，也能夠完整露出脖子，直言「有時候看似俐落簡單的東西，越要花時間雕琢」。

台灣設計師品牌UUIN於2016年成立，由知名演唱會服裝設計師劉子超(Tzutsao Liu)，高級女裝設計師劉燕純(Andrea Liu)，創新機能潮流設計師林宏諭(Van Lin)共同創立。品牌標榜將文化揉進了織物、以日常構築為版型，透過當代的服裝視角，建構出平易近人的穿搭態度。

▲▼台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲台北時裝周AW24系列於松山文創園區第 5 號倉庫開秀 。（圖／品牌提供）

▲▼台北時裝周 。（圖／品牌提供）

▲空手道選手文姿云走秀，詮釋JUST IN XX 。（圖／品牌提供）

台灣設計越發受到關注，昨25日台北時裝周AW24系列於松山文創園區第 5 號倉庫開秀，特別將運動員準備上場的更衣室搬進秀場，點題「整裝.待發」，邀請6組台灣設計師，包含C JEAN、JAMIE WEI HUANG、JUST IN XX、PCES、STORY WEAR及SYZYGY，以奧運新進4個比賽項目攀岩、 衝浪、滑板、霹靂舞為靈感，打造72 套獨特服飾。在本次壓軸登場，設計師周裕穎操刀的JUST IN XX將台灣行政區輪廓圖打破再重組，當中以布料精準呈現山海意境，墜入台灣夢境之中。SYZYGY系列以「攀岩」元素為基調，融合了代表團隊的紅、白、藍三色，利用特殊的 3D 視覺閃色面料，將肢體與服裝機能完美融合。

關鍵字：

台劇, 林依晨, 許瑋甯, UUIN, 設計師, 不夠善良的我們

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

全球僅1%最稀有的INFJ提倡者人格！「5大特質」內心複雜也易受傷

全球僅1%最稀有的INFJ提倡者人格！「5大特質」內心複雜也易受傷

懂得掌握「邊界感」的男生9成都很優　從5點行為就能判斷

懂得掌握「邊界感」的男生9成都很優　從5點行為就能判斷

新歡無法代替舊愛的三大星座！TOP 1分手不愛仍要折磨對方超恐怖

新歡無法代替舊愛的三大星座！TOP 1分手不愛仍要折磨對方超恐怖

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答 UNIQLO牛仔寬褲被譽「藏肉神器」　顯瘦顯腿長想直接包色 「5類食物」讓你吃出平坦小腹　搭配充足睡眠更有用！ 9m88穿「內褲頭外露貼腿褲」辣秀馬甲線！合體高爾宣逛LOEWE夜市 營養師揭「適當餓肚子」更健康！有助減肥，還能降低發炎反應 放假快看！「5個方法」幫你徹底放鬆　找回快樂的自己 羅伯派汀森示範DIOR奶茶色穿搭、LV萬能梗犬包超逗　男裝膠囊一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面