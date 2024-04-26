《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯撞衫裙來自台牌！幕後設計藏玄機

記者鮑璿安／台北報導

由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演的台劇《不夠善良的我們》話題不斷，劇情通過兩位屢屢撞衫的女主角揭開序幕，而當中以一套格子襯衫貢獻了撞衫名場面，原來單品來自台灣設計師品牌UUIN，背後的設計巧思也大公開！

▲「簡慶芬」與「Rebecca」在辦公室中撞衫，當時身穿的就是UUIN的微工裝洋裝。（圖／翻攝自imperfect_us_2023、UUIN IG）

林依晨所飾演「簡慶芬」與許瑋甯「Rebecca」在辦公室中撞衫，當時身穿的就是UUIN的微工裝洋裝，由於穿法多元能夠展現人物的不同個性，可通過排扣、腰帶收緊呈現出裙裝效果，也能夠像是罩衫一般解開扣子進行搭配，有效彰顯戲劇張力。





▲（依序）林依晨、許瑋甯在《不夠善良的我們》演技大爆發，撞衫單品揭曉。（圖／公視、MyVideo提供）







▲UUIN 設計師分享，為了將重點放在主角的表情上，所以選擇了寬、深的V領線條呈現。（圖／翻攝自imperfect_us_2023、UUIN IG）

此外，兩人還穿著一套V領芥末黃色襯衫，使用親膚的真絲烏干紗打造，一條條手剪、拼接起來。設計師透露，當時和導演徐譽庭討論時試過了不同版型和領型款式，最後為了把重點放在主角的表情上所以選擇了寬、深的V領線條呈現，也能夠完整露出脖子，直言「有時候看似俐落簡單的東西，越要花時間雕琢」。

台灣設計師品牌UUIN於2016年成立，由知名演唱會服裝設計師劉子超(Tzutsao Liu)，高級女裝設計師劉燕純(Andrea Liu)，創新機能潮流設計師林宏諭(Van Lin)共同創立。品牌標榜將文化揉進了織物、以日常構築為版型，透過當代的服裝視角，建構出平易近人的穿搭態度。





▲台北時裝周AW24系列於松山文創園區第 5 號倉庫開秀 。（圖／品牌提供）





▲空手道選手文姿云走秀，詮釋JUST IN XX 。（圖／品牌提供）

台灣設計越發受到關注，昨25日台北時裝周AW24系列於松山文創園區第 5 號倉庫開秀，特別將運動員準備上場的更衣室搬進秀場，點題「整裝.待發」，邀請6組台灣設計師，包含C JEAN、JAMIE WEI HUANG、JUST IN XX、PCES、STORY WEAR及SYZYGY，以奧運新進4個比賽項目攀岩、 衝浪、滑板、霹靂舞為靈感，打造72 套獨特服飾。在本次壓軸登場，設計師周裕穎操刀的JUST IN XX將台灣行政區輪廓圖打破再重組，當中以布料精準呈現山海意境，墜入台灣夢境之中。SYZYGY系列以「攀岩」元素為基調，融合了代表團隊的紅、白、藍三色，利用特殊的 3D 視覺閃色面料，將肢體與服裝機能完美融合。