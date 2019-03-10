李晶晶教妳墨鏡怎麼挑！粉色鏡片像腮紅、臉型不重要

▲李晶晶勇於嘗試各種框形的墨鏡，經常戴英國品牌LINDA FARROW的墨鏡。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛李晶晶近來常戴英國品牌LINDA FARROW墨鏡，她認為其設計時尚又復古，與她不同風格的裝扮都能完美搭配。她其實勇於挑戰各種品牌與不同樣式的鏡框，她分享訣竅：「不要侷限在自己的臉型，要盡量多嘗試，為自己找出新風格！」

▲李晶晶常戴LINDA FARROW黑色膠框墨鏡，19,500元。（圖／品牌提供，以下同）

李晶晶尤其喜歡衝突美，大玩mix and match遊戲，例如比較運動風格的墨鏡，她會搭配優雅的裝扮；穿帥氣西裝夾克時，戴一副淑女款的墨鏡也會有意想不到的美感，這回她穿GUCCI連身衣搭皮外套，搭配LINDA FARROW大鏡面的黑框墨鏡，正是她鍾愛的混搭法。

▲LINDA FARROW推出奢華又帶有神祕感的紅色鏡框，24,800元。

「墨鏡不只是在海邊或防曬才使用，已是可當飾品使用的時尚配件」，李晶晶認為戴粉嫩色彩的墨鏡，也有畫上腮紅的效果。的確今年春夏墨鏡粉嫩色系當道，LINDA FARROW新款靈感源自香港的霓虹燈光，推出奢華又帶有神祕感的紅色鏡框，以及多款日本鈦金屬框搭配淺藍色、淺棕色鏡片，當中金屬框採半框或開口式設計，更為時髦。

▲LINDA FARROW春夏新款墨鏡繽紛多彩，半金屬框成主流。

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