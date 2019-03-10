fb ig video ETtoday search mobile

李晶晶教妳墨鏡怎麼挑！粉色鏡片像腮紅、臉型不重要

> >

▲▼ 李晶晶LINDA FARROW 。（圖／IG 品牌）

▲李晶晶勇於嘗試各種框形的墨鏡，經常戴英國品牌LINDA FARROW的墨鏡。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛李晶晶近來常戴英國品牌LINDA FARROW墨鏡，她認為其設計時尚又復古，與她不同風格的裝扮都能完美搭配。她其實勇於挑戰各種品牌與不同樣式的鏡框，她分享訣竅：「不要侷限在自己的臉型，要盡量多嘗試，為自己找出新風格！」

▲▼ 李晶晶LINDA FARROW 。（圖／IG 品牌）

▲▼ 李晶晶LINDA FARROW 。（圖／IG 品牌）

▲李晶晶常戴LINDA FARROW黑色膠框墨鏡，19,500元。（圖／品牌提供，以下同）

李晶晶尤其喜歡衝突美，大玩mix and match遊戲，例如比較運動風格的墨鏡，她會搭配優雅的裝扮；穿帥氣西裝夾克時，戴一副淑女款的墨鏡也會有意想不到的美感，這回她穿GUCCI連身衣搭皮外套，搭配LINDA FARROW大鏡面的黑框墨鏡，正是她鍾愛的混搭法。

▲▼ 李晶晶LINDA FARROW 。（圖／IG 品牌）

▲LINDA FARROW推出奢華又帶有神祕感的紅色鏡框，24,800元。

「墨鏡不只是在海邊或防曬才使用，已是可當飾品使用的時尚配件」，李晶晶認為戴粉嫩色彩的墨鏡，也有畫上腮紅的效果。的確今年春夏墨鏡粉嫩色系當道，LINDA FARROW新款靈感源自香港的霓虹燈光，推出奢華又帶有神祕感的紅色鏡框，以及多款日本鈦金屬框搭配淺藍色、淺棕色鏡片，當中金屬框採半框或開口式設計，更為時髦。

▲▼ 李晶晶LINDA FARROW 。（圖／IG 品牌）

▲▼ 李晶晶LINDA FARROW 。（圖／IG 品牌）

▲LINDA FARROW春夏新款墨鏡繽紛多彩，半金屬框成主流。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

李晶晶, LINDA FARROW, 墨鏡
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準

「生活沒必要討好每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

《天空之城》媽媽團全是美魔女！私下顏值簡直美到逆天

奧斯塔羅12星座一周運勢0311-0317　雙魚桃花降臨、天秤花錢消災 LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉 15歲Yuna申俞娜美貌太逆天！JYP四大女團忙內都是女神等級 不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招 一個人跑步太無聊？6位「鮮肉帥哥」陪妳跑　巧克力腹肌太可口 歐陽娜娜對付「易胖體質」靠4個字　每天逼自己喝1500CC的水 整個米蘭都是高俊熙的伸展台！怎麼穿秋冬的FENDI就看女神示範

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面