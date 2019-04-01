fb ig video ETtoday search mobile

說・流行／LV找大師打造2900公克「輕軟行李箱」　吳亦凡拿著飛天超帥

> >

▲吳亦凡和超模Karlie Kloss拍攝短片，騰空凸顯輕盈感。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）又推出行李箱，對於一個以此為DNA的品牌來說，沒什麼好大驚小怪，但若是平淡無奇，也太污辱名聲。

▲LV軟殼行李箱。（圖／品牌提供、翻攝LV IG、楊丞琳臉書、Marc Newson官網）

▲LV軟殼行李箱。（圖／品牌提供、翻攝LV IG、楊丞琳臉書、Marc Newson官網）

▲吳亦凡和超模Karlie Kloss秀出不同款的LV軟箱。（圖／翻攝LOUIS VUITTON IG）

向來走硬式路線的LV，新推出的竟是軟殼行李箱，而且僅2900公克，輕巧好裝，另外一個重點，是再度由工業設計師Marc Newson操刀，話題滿滿。男星吳亦凡和超模Karlie Kloss搶先示範怎麼用這些箱子，不但拖起來好看，還跳躍飛天，一股自信竄出來。

▲LV軟殼行李箱。（圖／品牌提供、翻攝LV IG、楊丞琳臉書、Marc Newson官網）

▲工業設計師Marc Newson打造LV全新軟殼行李箱。（圖／品牌提供）

LV與Marc Newson聯手讓人興奮，原因很簡單，一個是地位不凡的百年精品，一個是當代工業設計大師，雙方背景大不相同，火花當然也有意思，2016年，流暢的未來線條與經典的內在精神首次碰撞，成就了滾輪行李箱系列Horizon，外型相當簡潔，而把拉桿放到箱子外，讓內部空間更完整，放東西不會卡卡，是來自Marc Newson對功能的要求。

▲LV軟殼行李箱。（圖／品牌提供、翻攝LV IG、楊丞琳臉書、Marc Newson官網）

▲LV軟殼行李箱。（圖／品牌提供、翻攝LV IG、楊丞琳臉書、Marc Newson官網）

▲2016年LV和Marc Newson推出的滾輪箱，楊丞琳也擁有。（圖／品牌提供、翻攝楊丞琳臉書）

1963年出生的Marc Newson是澳洲人，2005年被《時代》雜誌選為最具影響力的100名人物之一，也被譽為「為世界製造曲線的人」，他曾說：「我想要的東西這世界上買不到，所以我去外太空把它們帶回來。」一句話道出了想法和設計風格。

▲LV軟殼行李箱。（圖／品牌提供、翻攝LV IG、楊丞琳臉書、Marc Newson官網）

▲Marc Newson設計的洛克希德椅，身價破1.1億元，相當驚人。（圖／翻攝Marc Newson官網）

Marc Newson的作品小至衣架大至飛機，大概沒什麼能難倒他，1986年設計的Lockheed Lounge（洛克希德椅）更是瘋狂，在拍賣市場有約1.1億元台幣的驚人身價，是地球上最貴的一把椅子無誤，了解了Marc Newson的力道，是不是對他與LV合作的行李箱系列又多了點敬意？而且除了行李箱，LV香氛蠟燭的器皿也由Marc Newson打造，陶瓷搭配皮革，雅緻無限。

▲LV軟殼行李箱。（圖／品牌提供、翻攝LV IG、楊丞琳臉書、Marc Newson官網）

▲LV香氛蠟燭的器皿是Marc Newson手筆。（圖／品牌提供）

挑選行李箱經常陷入掙扎，因為硬殼好看、軟殼好裝，LV新的拖行式行李箱權衡了兩者，從塞東西進箱子到拖著開始行程都能優雅，Marc Newson說：「我習慣將所有衣物都塞入行李箱內，所以我覺得好像有種使命，要為跟我一樣的旅客，設計一款符合所有要求的完美旅行箱。」

▲LV軟殼行李箱。（圖／品牌提供、翻攝LV IG、楊丞琳臉書、Marc Newson官網）

▲LV Monogram軟殼行李箱，104,000元（大）、94,000元（小）（圖／翻攝LOUIS VUITTON IG）

材質及外觀講究才吸引人，經典的Monogram是當然主角，雙面緹花織品以內含彈性熱熔線的訂製紗線手工製成，再運用熱成形3D編織法打造，並捨棄了針腳，以高科技熱定型熔成的膠帶取代，這一連串的技術與製程，頗呼應Marc Newson到外太空找靈感的fu。

▲LV軟殼行李箱。（圖／品牌提供、翻攝LV IG、楊丞琳臉書、Marc Newson官網）

▲LV軟殼行李箱選擇多，104,000元（下圖左）、94,000元（下圖右）（圖／品牌提供）

軟殼行李箱有不同款式與尺寸、顏色，包括經典的咖啡、鮮豔的橘、黃，或者冷靜的灰，男女都適用，LV代言人吳亦凡及超模Karlie Kloss為行李箱拍攝形象照和短片，時髦自在地走著，為了彰顯輕盈感，還提著箱子跳躍騰空，讓分數再往上加。

▲LV軟殼行李箱。（圖／品牌提供、翻攝LV IG、楊丞琳臉書、Marc Newson官網）

▲吳亦凡在形象短片中騰空飛起。（圖／翻攝影片）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, Marc Newson, 軟殼行李箱, 吳亦凡, Karlie Kloss
fashion.net

熱門文章

亮･珠寶／梵克雅寶花朵珠寶藏愛心　好迷人

雅詩蘭黛用「4步驟」打造讓人想啾一下的雙唇

崔始源台北挺Ferragamo　秀流利中文撩妹：我很想妳們

別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白襪超好看

大小S挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

超美方形錶裡有「3D立體蜜蜂」！小資女也能無痛入手

搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

修圖前後0差異！張鈞甯自豪臉小保養快，肌膚狀態好比嬰兒

風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0401-0407　巨蟹桃花來了、雙子開始念舊

超夢幻「爽缺」！　每天只要做一件事，薪水破7萬

新北新百貨宏匯廣場2020開幕　Zepp演唱場館、VR樂園　5大秘密武器搶先看

天生臭臉其實「人超好」的5大星座！天蠍懶得社交、水瓶活在小世界 Air Max97推超美「紫羅蘭」新色　這五雙「女神紫」鞋款也不能錯過 比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話 韓妞最瘋的5款「白老爹鞋」　內增高又耐看，和男友一起穿剛剛好 南韓5家質感小包品牌推薦　泫雅同款包千元就能入手 O型人超愛吃醋、冷漠是親近的證明　12點神準分析嚇死人 Netflix《愛x死x機器人》討論度持續攀升！看完第一集就停不下來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面