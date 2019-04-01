說・流行／LV找大師打造2900公克「輕軟行李箱」　吳亦凡拿著飛天超帥

▲吳亦凡和超模Karlie Kloss拍攝短片，騰空凸顯輕盈感。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）又推出行李箱，對於一個以此為DNA的品牌來說，沒什麼好大驚小怪，但若是平淡無奇，也太污辱名聲。

▲吳亦凡和超模Karlie Kloss秀出不同款的LV軟箱。（圖／翻攝LOUIS VUITTON IG）

向來走硬式路線的LV，新推出的竟是軟殼行李箱，而且僅2900公克，輕巧好裝，另外一個重點，是再度由工業設計師Marc Newson操刀，話題滿滿。男星吳亦凡和超模Karlie Kloss搶先示範怎麼用這些箱子，不但拖起來好看，還跳躍飛天，一股自信竄出來。

▲工業設計師Marc Newson打造LV全新軟殼行李箱。（圖／品牌提供）

LV與Marc Newson聯手讓人興奮，原因很簡單，一個是地位不凡的百年精品，一個是當代工業設計大師，雙方背景大不相同，火花當然也有意思，2016年，流暢的未來線條與經典的內在精神首次碰撞，成就了滾輪行李箱系列Horizon，外型相當簡潔，而把拉桿放到箱子外，讓內部空間更完整，放東西不會卡卡，是來自Marc Newson對功能的要求。

▲2016年LV和Marc Newson推出的滾輪箱，楊丞琳也擁有。（圖／品牌提供、翻攝楊丞琳臉書）

1963年出生的Marc Newson是澳洲人，2005年被《時代》雜誌選為最具影響力的100名人物之一，也被譽為「為世界製造曲線的人」，他曾說：「我想要的東西這世界上買不到，所以我去外太空把它們帶回來。」一句話道出了想法和設計風格。

▲Marc Newson設計的洛克希德椅，身價破1.1億元，相當驚人。（圖／翻攝Marc Newson官網）

Marc Newson的作品小至衣架大至飛機，大概沒什麼能難倒他，1986年設計的Lockheed Lounge（洛克希德椅）更是瘋狂，在拍賣市場有約1.1億元台幣的驚人身價，是地球上最貴的一把椅子無誤，了解了Marc Newson的力道，是不是對他與LV合作的行李箱系列又多了點敬意？而且除了行李箱，LV香氛蠟燭的器皿也由Marc Newson打造，陶瓷搭配皮革，雅緻無限。

▲LV香氛蠟燭的器皿是Marc Newson手筆。（圖／品牌提供）

挑選行李箱經常陷入掙扎，因為硬殼好看、軟殼好裝，LV新的拖行式行李箱權衡了兩者，從塞東西進箱子到拖著開始行程都能優雅，Marc Newson說：「我習慣將所有衣物都塞入行李箱內，所以我覺得好像有種使命，要為跟我一樣的旅客，設計一款符合所有要求的完美旅行箱。」

▲LV Monogram軟殼行李箱，104,000元（大）、94,000元（小）（圖／翻攝LOUIS VUITTON IG）

材質及外觀講究才吸引人，經典的Monogram是當然主角，雙面緹花織品以內含彈性熱熔線的訂製紗線手工製成，再運用熱成形3D編織法打造，並捨棄了針腳，以高科技熱定型熔成的膠帶取代，這一連串的技術與製程，頗呼應Marc Newson到外太空找靈感的fu。

▲LV軟殼行李箱選擇多，104,000元（下圖左）、94,000元（下圖右）（圖／品牌提供）

軟殼行李箱有不同款式與尺寸、顏色，包括經典的咖啡、鮮豔的橘、黃，或者冷靜的灰，男女都適用，LV代言人吳亦凡及超模Karlie Kloss為行李箱拍攝形象照和短片，時髦自在地走著，為了彰顯輕盈感，還提著箱子跳躍騰空，讓分數再往上加。

▲吳亦凡在形象短片中騰空飛起。（圖／翻攝影片）

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