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Jisoo「自己當造型師」親選self-portrait拍美照！仙氣洋裝透姣好比例

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記者鮑璿安／台北報導

BLACKPINK成員Jisoo 又有全新美照曝光了！這次攜手倫敦時尚品牌self-portrait驚喜釋出2024早秋新品形象照，畫面中Jisoo穿著多套標誌性的洋裝仙氣出鏡，直接穿出高奢氛圍，時尚寵兒封號當之無愧。

▲▼jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼jisoo 。（圖／品牌提供）

▲self-portrait驚喜釋出2024早秋新品形象照，Jisoo 華麗演繹 。（圖／品牌提供）

這一系列的形象照是由Yoon JiYong在首爾的一家錄音室拍攝，值得一提的是，這是Jisoo在拍攝現場自行挑選self-portrait 2024早秋系列服裝，因此非常符合她的審美，如同打開了Jisoo的衣櫥，風格從俏皮到優雅浪漫。Jisoo頂著一頭中分溫婉長髮淡妝上鏡，從塔夫緹紗迷你裙到柔軟舒適的牛仔洋裝和品牌標誌性的 Guipure蕾絲，剪裁和比例上貼合曲線，輕盈材質更適合春夏時節，一一道出女性柔美面貌，打造日夜交替無拘無束的優雅著裝。

▲▼jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼jisoo 。（圖／品牌提供）

▲休閒感的牛仔洋裝到吸睛的派對服裝都難不倒Jisoo 。（圖／品牌提供）

self-portrait創始人兼創意總監Han Chong表示：「與Jisoo的合作的過程，我發現她喜歡嘗試各種服裝風格，就像變色龍。我們決定在錄音室拍攝她，因為這是一個能讓她感到自在並展現真正自我的地方，以捕捉她最真實的一面。從她挑選的服裝中，可以看到休閒感的牛仔洋裝和針織套裝到吸睛的派對服裝和晚禮服，完整展現了她的個人風格，感覺就像是一位流行歌手的日記。」

Jisoo的代言不光有精品Dior，日前更成為運動瑜伽服品牌Alo Yoga代言人，出鏡拍攝 2024 春季系列廣告展現她運動女神的面貌，簡直每個角度都讓人心動。她更表示：「與 Alo 的合作感覺是完美的結合，我一直把健康當首要任務。只要有時間，我就喜歡運動，尤其是瑜伽和皮拉提斯。」而廣告中Jisoo以簡單的妝容出鏡，詮釋一系列黑白灰素色的運動服，佩戴飾有 Alo 標誌的黑白帽、腳踩Alo x 01 Classic 運動鞋，美照連發實在好迷人。

關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, self-portrait, 時尚, 形象照

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