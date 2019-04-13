快把高中褲子翻出來！歐美流行「體育褲」　下襬開衩秒變超模

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潮流總是不斷在演變，有時候新奇的令人驚艷，有時候則是從過去找尋靈感再重新回到我們身邊，就像近期非常流行的「Side-Stripe Pants」，仔細一看，外型似乎與我們學生時期最討厭的體育褲相似，只是側邊多了線條造型，剪裁也更為俐落有設計感，現在居然成為人手一條的潮褲，大家別再只會穿緊身牛仔褲啦！

想要入手一件好看的「Side-Stripe Pants」，推薦以下3種款式與搭配法，讓各位的時尚度更上一階。

＃基本款

基本的直筒款，側邊加上「Side-Stripe Pants」最標誌的線條造型，穿上後可以讓腿的線條看起來更修長、更纖細。因為是基本款，所以就剪裁而言也比較普通，所以如果不想再穿的像以前學生體育服，那麼可以選擇搭配不同風格的單品，像是襯衫、西裝外套或是風衣等，穿出更有特色的風格。

＃貼身款

貼身的款式就比較吃身材，對於修飾身材的功效就比較弱一些，不過相反的，貼身款的「Side-Stripe Pants」不僅可以讓腿看起來更修長，還能凸顯好身材。上半身建議搭配同款或是同色系的短版上衣，除了可以拉長腿部線條，也能讓整體造型更一致。

＃下襬開衩款

這款的剪裁比較多元，結合寬褲的設計搭配下襬開衩，不僅可以修飾身材，也讓穿搭能有更多的選擇。下襬開衩的「Side-Stripe Pants」除了可以搭配襯衫與毛衣營造休閒感，也可以搭配搶眼的紅色上衣與皮外套，讓造型更有個性，或是讓開衩再往上開，穿出性感的街頭造型。

「Side-Stripe Pants」也是許多名人的愛，像是超模「吉吉哈蒂德」（Gigi Hadid）以及新生代歌手「吳卓源」都在穿，不管是歐美身形還是亞洲身形都非常適合，不僅讓腿的比例看起來更好，還讓整個人看起來更有氣勢！身為潮人，衣櫃怎麼可以缺少這一件。

在 Instagram 查看這則貼文 Gigi Hadid（@gigihadid）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 27 日 下午 2:26 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Julia Wu 吳卓源（@juliawu94）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 15 日 上午 8:25 張貼

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