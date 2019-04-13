fb ig video ETtoday search mobile

快把高中褲子翻出來！歐美流行「體育褲」　下襬開衩秒變超模

> >

▲Side-Stripe Pants穿搭。（圖／翻攝自pinterest.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自pinterest.com

潮流總是不斷在演變，有時候新奇的令人驚艷，有時候則是從過去找尋靈感再重新回到我們身邊，就像近期非常流行的「Side-Stripe Pants」，仔細一看，外型似乎與我們學生時期最討厭的體育褲相似，只是側邊多了線條造型，剪裁也更為俐落有設計感，現在居然成為人手一條的潮褲，大家別再只會穿緊身牛仔褲啦！

想要入手一件好看的「Side-Stripe Pants」，推薦以下3種款式與搭配法，讓各位的時尚度更上一階。

＃基本款

基本的直筒款，側邊加上「Side-Stripe Pants」最標誌的線條造型，穿上後可以讓腿的線條看起來更修長、更纖細。因為是基本款，所以就剪裁而言也比較普通，所以如果不想再穿的像以前學生體育服，那麼可以選擇搭配不同風格的單品，像是襯衫、西裝外套或是風衣等，穿出更有特色的風格。

▲Side-Stripe Pants穿搭。（圖／翻攝自pinterest.com）

▲Side-Stripe Pants穿搭。（圖／翻攝自pinterest.com）

＃貼身款

貼身的款式就比較吃身材，對於修飾身材的功效就比較弱一些，不過相反的，貼身款的「Side-Stripe Pants」不僅可以讓腿看起來更修長，還能凸顯好身材。上半身建議搭配同款或是同色系的短版上衣，除了可以拉長腿部線條，也能讓整體造型更一致。

▲Side-Stripe Pants穿搭。（圖／翻攝自pinterest.com）

▲Side-Stripe Pants穿搭。（圖／翻攝自pinterest.com）

▲Side-Stripe Pants穿搭。（圖／翻攝自pinterest.com）

＃下襬開衩款

這款的剪裁比較多元，結合寬褲的設計搭配下襬開衩，不僅可以修飾身材，也讓穿搭能有更多的選擇。下襬開衩的「Side-Stripe Pants」除了可以搭配襯衫與毛衣營造休閒感，也可以搭配搶眼的紅色上衣與皮外套，讓造型更有個性，或是讓開衩再往上開，穿出性感的街頭造型。

▲Side-Stripe Pants穿搭。（圖／翻攝自pinterest.com）

▲Side-Stripe Pants穿搭。（圖／翻攝自pinterest.com）

▲Side-Stripe Pants穿搭。（圖／翻攝自pinterest.com）

「Side-Stripe Pants」也是許多名人的愛，像是超模「吉吉哈蒂德」（Gigi Hadid）以及新生代歌手「吳卓源」都在穿，不管是歐美身形還是亞洲身形都非常適合，不僅讓腿的比例看起來更好，還讓整個人看起來更有氣勢！身為潮人，衣櫃怎麼可以缺少這一件。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

穿搭, 搭配, 潮流, 流行, Side-Stripe Pants, 歐美, 褲子
fashion.net

熱門文章

周湯豪首穿「湯豪橘」西裝潮翻！　曝最大挑戰：瘦不下來

GUCCI傢俱店開張啦！美人魚「貝殼沙發」超夢幻

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋

48歲花美男車勝元自誇帥　戴千萬元De Beers胸針助威

卡地亞珠寶帶刺又細緻　滿足雙面女郎

日本爆紅的「3秒唇膏」單手滑蓋超便利，顏色神美直逼專櫃

33年前設計重出江湖！TOMMY HILFIGERＸ可口可樂太俏皮

切出美鑽是豪賭！GRAFF秀史上最大302克拉正方祖母綠形鑽石

打開化妝包／席惟倫鼻頭偷偷打亮、棉花棒是急救好物

「時尚小胖」Alber Elbaz親筆手繪　與TOD'S合作重出江湖

ET Fashion

推薦閱讀

北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

好市多保養品才是王道！網友狂推「4大必囤神物」　神奇香皂用過就回不去

兩性專家表示　除了性之外，其實有5個「情人會劈腿的真正理由」

影／手機永遠靜音「超難找」的4大星座！巨蟹靠緣份、水瓶懶得接電話 父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋　　 耍廢必備超巨大「懶骨頭沙發」　假日就是要陷在裡面發懶 健身教練：「3個動作」甩腰間肥肉，在家也能做 南韓女神一年狂甩28公斤！5大心得：三餐吃飽、健身不超過半小時 吳謹言「戒指黏膠帶」防止再噴飛　負評一片被批：太做作 5星座錯把「曖昧」當「交往」　雙魚座窒息的付出斬桃花

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面