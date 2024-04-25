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「星之卡比車輪餅」日超商話題！粉嫩餅皮搭6種超萌表情必買

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記者鮑璿安／台北報導

廣大星之卡比的粉絲們有福了！日本便利商店驚喜帶來「星之卡比車輪餅」，將軟萌的人物圖樣直接放在車輪餅上，甚至帶來6種討喜肖像表情，光是看要融化了，簡直讓人直呼可愛，光是看到都要融化了，不捨得吃掉！

▲▼日本全家 。（圖／翻攝自株式会社ファミリーマート）

▲▼日本全家 。（圖／翻攝自株式会社ファミリーマート）

▲日本全家「星之卡比車輪餅」 。（圖／翻攝自株式会社ファミリーマート）

這次的「星之卡比車輪餅」在日本全家販售，因為造型太過於可愛立刻引發熱議，特別將車輪餅製作成淺粉色模樣，呼應星之卡比的軟萌外觀，更一口氣推出6種表情樣式，可以看到星之卡比的招牌圓滾滾大眼睛，正在嘟嘴、賣萌的模樣，也有全身款式，每一種都是驚喜。

▲▼日本全家 。（圖／翻攝自株式会社ファミリーマート）

▲塞滿了滑順綿密的卡士達奶油。（圖／翻攝自株式会社ファミリーマート）

而且內餡也不馬虎，塞滿了滑順綿密的卡士達奶油餡，一咬下就爆漿開來，粉白相間的樣子超級可口。這次也會隨機附上一張獨家貼紙提供粉絲們收藏，千萬別錯過超可愛車輪餅！

▲▼日本哈根達斯 。（圖／品牌官網）

▲日本哈根達斯帶來了「提拉米蘇餅乾脆餅」和「杏仁焦糖餅乾」2種新口味。（圖／品牌官網）

同時，日本「哈根達斯」在3月底迎來新口味，提拉米蘇餅乾脆餅以甜味的提拉米蘇為基底，將馬斯卡彭冰淇淋混合濃縮咖啡醬，因此吃起來口感不膩，上面更加入了略帶苦味的黑可可、巧克力餅乾脆餅，放入口中超多元，碰撞出新滋味。

關鍵字：

日本, 星之卡比, 全家, 便利商店

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