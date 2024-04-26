Jo Malone推出萌寵造型禮盒、蘭蔻玫瑰客製包裝送到心坎裡

▲Jo Malone推出萌寵造型禮盒，可愛到不行。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

百貨母親節檔期即將開打，各大美妝紛紛祭出母親節特殊限定禮盒，像是Jo Malone推出奇幻熊和可愛貓限定禮盒包裝，蘭蔻則祭出法是玫瑰客製包裝獻禮，讓你送禮送到心坎裡。

迎接即將到來的母親節，Jo Malone London更以讓人意想不到的奇趣動物們和經典香氛完美融合，一系列的萌寵包括可愛的貓咪、溫暖的奇幻熊、和俏皮兔兔，化身不同的限量禮盒和隨身小物，為這份充滿愛意的香氛禮物帶來更多夢幻驚喜。

品牌除了推出限量款奇幻熊和可愛貓限定禮盒包裝外，還有一系列的限量款動物磁釦、行李吊牌、鑰匙圈等，為經典的奶油色禮盒添增不同的色彩溫度與香氛記憶。

▲Jo Malone London母親節限定 - 奢華身體香氛禮盒組。

Jo Malone London也推出限定母親節專屬禮盒，從馥郁獨具品味的珍稀芳醇香水禮盒、經典明星糅香禮盒，到輕巧易攜帶的隨身糅香組，共7款百貨專櫃母親節期間限定禮盒。

▲2024蘭蔻母親節限定禮讚包裝服務。

向來被稱為送禮天花板的蘭蔻，於今年母親節活動檔期推出「法式玫瑰客製包裝獻禮」。2024年以最能代表蘭蔻的玫瑰圖樣為設計，搭配簡約金色玫瑰線條圖騰點綴，呈現給消費者最精緻的法式包裝。

▲消費滿6,000元即贈「蘭蔻法式玫瑰質感禮袋」。

此外，品牌將2024全新升級配方《絕對完美永生玫瑰肽金逆時眼霜》，以及明星玫瑰香氛《IDÔLE唯我香水》兩大人氣商品加入歡慶母親節的行列，推出限時限量特惠組。