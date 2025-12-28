fb ig video search mobile ETtoday

5件儀式感小事開啟2026年！設一場「安靜夜晚」、送自己心儀禮物

>

▲▼法式生活,早晨哲學,身心平衡,生活品質,心靈修煉,身心靈,鍛鍊,巴黎（圖／Pexels）

▲以下整理出 5 件值得實踐的小事，讓我們一起用有意識的行動迎接 2026 年。（圖／Pexels）

記者鮑璿安 ／綜合報導

當迎接全新的一年時，許多人都會渴望一種「儀式感」，讓生活不只是從 12 月的尾聲滑入 1 月的起點，而是在轉換之際為自己按下重啟鍵。以下整理出 5 件值得實踐的小事，讓我們一起用有意識的行動迎接 2026 年，給生活注入一點微光與期待。

1. 寫下給2026的自己一封信

給未來的自己一封信，不管是用手寫筆記本或寄一封 email，都是一種很有力量的方式。寫下此刻的願望、思緒、期待和害怕，也可以記錄你此時此刻的狀態，這封信不必馬上回應，只需要誠實地面對當下的自己，留給一年後打開時的驚喜與省思。

2. 打掃一樣「長久沒動」的角落

年末大掃除不稀奇，但挑戰整理一個你一直視而不見的角落，例如儲藏室、舊衣櫃或手機相簿，是重新「清空」的儀式，你會意外發現其中藏著的不只是灰塵，而是時間的痕跡與未完成的情緒。清完之後，空間和心靈都會鬆一口氣。

3. 設一場「安靜夜晚」

用一晚關掉社群、關掉追劇，泡個澡、點上香氛蠟燭、聽點音樂，讓自己安靜下來。這不只是放鬆，也是讓自己在紛擾生活中重整內在節奏，你可以寫日記、畫畫、什麼都不做，只是靜靜與自己共處，才真正準備好面對新的一年。

4. 為自己準備一份年末禮物

不是等別人送，而是主動對自己好一點，不管是買一件想很久的衣服、預約一次按摩、或送自己一本好書，這個「我值得擁有」的行為，是一種溫柔的自我肯定。2025 辛苦了一年，沒有人比你更該好好獎勵自己。

5. 設定一個「不完美但具體」的新年行動

不是那種寫好看卻永遠不會執行的 10 條新年新希望，而是一個「小且具體」的行動計劃，例如每週走 1 次路、每月看完 1 本書、每天少滑 10 分鐘手機。真正能開始，才是真正的改變。

