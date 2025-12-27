仙爆「玫瑰木眼影」絕對要收！神級粉轉霜質地、一抹顯色又超服貼

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

sisley將植物美容學專業從保養延續到彩妝，在聖誕節之際，推出一系列極具質感的彩妝系列，其中，植物光燦高訂四色眼影更是寶藏單品，兩款色系：金棕色調、玫瑰木色都非常好搭配，質地更是採用獨特的粉轉霜，非常軟糯絲滑的粉體，一抹展現極致細膩顯色度，絕對是放大眼神的必備單品。

sisley,1028,彩妝,聖誕彩妝,眼影,妝前乳。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

sisley,1028,彩妝,聖誕彩妝,眼影,妝前乳。（圖／記者李薇攝、品牌提供）sisley,1028,彩妝,聖誕彩妝,眼影,妝前乳。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

除了四色眼影讓人驚艷之外，針對肌膚質感更是一次推出3種不同效果的植物晶萃妝前精華，含有高效的奢潤保養晶粹，一瓶就可以幫助肌膚保濕打底，尤其是秋冬乾燥季節，彩妝師更推薦可以將提亮保濕款、完美潤色款以1：1比例混合，不僅能夠讓肌底快速潤澤，超自然的提亮效果更能打造零粉感的透明感膚況，一秒擁有好氣色。

sisley,1028,彩妝,聖誕彩妝,眼影,妝前乳。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

sisley,1028,彩妝,聖誕彩妝,眼影,妝前乳。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

另外，針對年末派對持久妝容，也同步亮相植物晶萃奢養香蜜粉，有別於定妝蜜粉容易讓臉部乾燥卡粉的印象，將奢潤保養晶粹透過獨家微乳化科技注入粉體核心，雖為粉質卻一點都不會讓肌膚乾燥，可以更加服貼細膩延續一整天不斷電底妝，總共有晶亮光澤、輕透裸霧、粉嫩玫瑰三種可以挑選，任何妝效都能一次滿足。

sisley,1028,彩妝,聖誕彩妝,眼影,妝前乳。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

派對彩妝可以說是不容失誤，但是即使是天天化妝的人，也可能意外出現小插曲，1028就專為女性設計零失誤妝容修正液，近似於眼線筆的設計，擁有0.1mm超細柔棉筆頭以及溫和極淨速卸配方，像是畫歪的眼線、亂沾的睫毛膏等，都可以用它快速精修，甚至還可以修正斑駁暈妝，放在包包隨身攜帶也超方便。

sisley, 1028, 彩妝, 聖誕彩妝, 眼影, 妝前乳

