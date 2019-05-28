fb ig video ETtoday search mobile

HOT・Stuff／當一回「豌豆公主」吧！　踩「圓形球跟」立刻變身

> >

▲HOT Stuff。（圖／Shopbop提供）

▲穿上「圓形球跟」，享受當公主的夢幻感。（圖／Shopbop提供）

記者張妤瑄／台北報導

女生心中多多少少都有「公主夢」，「公主」讓人想到童年快樂的記憶，象徵美好與夢幻，雖然不現實，但還是能喚醒每個女人心中的少女情懷。今年夏天，不少時尚品牌都推出「豌豆公主」御用高跟鞋，在鞋跟上做變化，許多品牌推出「 圓形球跟」，穿上真的有種踩著豌豆當公主的FU。

▲HOT Stuff。（圖／Shopbop提供） ▲HOT Stuff。（圖／Shopbop提供）

▲2019夏天，時尚品牌不約而同推出「圓形球跟」鞋款。（圖／Shopbop提供）

洛杉磯配件品牌Cult Gaia，從竹籃包發跡，2019春夏推出的許多款式都用「圓形球跟」做變化，比方說一款白色編織穆勒鞋，鞋跟採用圓形球跟，呼應整體的度假氣息。另一款白色細帶高跟涼鞋，則用三顆圓球堆疊，並換上金色系，讓度假感造型有了前衛風格。

▲HOT Stuff。（圖／記者張妤瑄攝）

▲HOT Stuff。（圖／記者張妤瑄攝）

▲Cult Gaia用一顆圓形球跟與多顆圓球玩變化。（圖／記者張妤瑄攝）

義大利鞋履品牌Alchimia di Ballin，推出螢光色系的高跟拖鞋，讓夏日氣息更加濃烈，既像是在陽光下閃耀的螢光感，又像是夜晚要開趴的閃耀風格，造型年輕，且鞋跟也是同色圓形球跟，搭配洋裝或長裙，都相當亮眼。

▲HOT Stuff。（圖／Shopbop提供）

▲Alchimia di Ballin高跟鞋，售價美金$346.5元。（圖／Shopbop提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

法國品牌Jacquemus近期經典之作就是巨無霸草帽，即使不記得品牌名稱，看到經典作品仍會讓人喚醒親切記憶，今夏一款水藍色穆勒鞋，同樣在鞋底大做文章，且還讓兩隻腳用不同形狀的鞋跟，左腳是圓形原木色球跟，右腳則用紅色立體多邊形搭配金屬正方形鞋跟，展現強烈的個性風格。

▲HOT Stuff。（圖／記者張妤瑄攝）

▲HOT Stuff。（圖／記者張妤瑄攝）

▲Jacquemus左右腳用不同鞋跟，為女人塑造個性風格。（圖／記者張妤瑄攝）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, Shopbop, 豌豆公主, 高跟鞋, 穆勒鞋
fashion.net

熱門文章

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

任容萱水鑽澎裙超夢幻　征戰坎城美出新高度

YEEZY大軍來襲！六月推出8種配色　全反光「黑魂」率先開賣

10件衣物就能搞定10天穿搭！一起挑戰省荷包

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

ET Fashion

推薦閱讀

研究證實「追劇會變聰明」　才不是浪費時間呢！我在訓練我的腦

挑戰皇室權威！梅根產後穿「無袖洋裝」露乳溝　凱特生三胎都乖乖遮手臂

楊冪鳥仔腳又讓網友跪了　「死亡車褲都能穿得好看」

朴敏英《她的私生活》千元珍珠背帶上身　散發戀愛天使光 貴婦豪刷3000萬撐場！微風之夜業績衝13.6億元創新高 李準基5／15中午11點降落桃園　老婆們能近距離接機說嗨　 李準基5／15現身台北101　老婆們「免門票」近距離Say Hi Jolin變身國民芷若靠15元「復古BB夾」　今夏最IN髮飾昆凌早跟上 侯佩岑穿破褲被隋棠讚「潮少女」　網笑：太破啦，該換新褲啦 HOT・Stuff／默默火紅的「小圓包」　時尚人一定要入手！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面