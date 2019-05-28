HOT・Stuff／當一回「豌豆公主」吧！　踩「圓形球跟」立刻變身

▲穿上「圓形球跟」，享受當公主的夢幻感。（圖／Shopbop提供）



記者張妤瑄／台北報導

女生心中多多少少都有「公主夢」，「公主」讓人想到童年快樂的記憶，象徵美好與夢幻，雖然不現實，但還是能喚醒每個女人心中的少女情懷。今年夏天，不少時尚品牌都推出「豌豆公主」御用高跟鞋，在鞋跟上做變化，許多品牌推出「 圓形球跟」，穿上真的有種踩著豌豆當公主的FU。

▲2019夏天，時尚品牌不約而同推出「圓形球跟」鞋款。（圖／Shopbop提供）



洛杉磯配件品牌Cult Gaia，從竹籃包發跡，2019春夏推出的許多款式都用「圓形球跟」做變化，比方說一款白色編織穆勒鞋，鞋跟採用圓形球跟，呼應整體的度假氣息。另一款白色細帶高跟涼鞋，則用三顆圓球堆疊，並換上金色系，讓度假感造型有了前衛風格。

▲Cult Gaia用一顆圓形球跟與多顆圓球玩變化。（圖／記者張妤瑄攝）



義大利鞋履品牌Alchimia di Ballin，推出螢光色系的高跟拖鞋，讓夏日氣息更加濃烈，既像是在陽光下閃耀的螢光感，又像是夜晚要開趴的閃耀風格，造型年輕，且鞋跟也是同色圓形球跟，搭配洋裝或長裙，都相當亮眼。

▲Alchimia di Ballin高跟鞋，售價美金$346.5元。（圖／Shopbop提供）



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法國品牌Jacquemus近期經典之作就是巨無霸草帽，即使不記得品牌名稱，看到經典作品仍會讓人喚醒親切記憶，今夏一款水藍色穆勒鞋，同樣在鞋底大做文章，且還讓兩隻腳用不同形狀的鞋跟，左腳是圓形原木色球跟，右腳則用紅色立體多邊形搭配金屬正方形鞋跟，展現強烈的個性風格。

▲Jacquemus左右腳用不同鞋跟，為女人塑造個性風格。（圖／記者張妤瑄攝）