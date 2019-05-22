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簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍超可愛

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▲MONCLER時尚穿搭。（圖／翻攝MONCLER微博）

▲簡嫚書近期在舞台劇詮釋8歲女童的角色。（圖／翻攝MONCLER微博，以下同）

記者張妤瑄／台北報導

簡嫚書今（5／22）宣布懷第二胎的好消息，升格成為二寶媽，她近日在舞台劇《水中之書》飾演8歲女童的角色，劇外30歲的她，即使去年生下女兒雲大後，依舊不改搞怪本色，個性與舉止都充滿可愛少女感。先前，她穿MONCLER 1952春夏系列女裝，戴起花苞型的帽子拍攝雜誌，信手捻來就能來個3連拍，每一卡都超可愛。

戴上花苞帽當個拇指姑娘，簡嫚書的臉在帽子底下顯得更巴掌，她在下巴處比個V，大笑與睜眼，輕輕鬆鬆來個兩個POSE，最後嘟嘴，每一張都很有少女感。

▲MONCLER時尚穿搭。（圖／翻攝MONCLER微博）

▲簡嫚書當媽後還是很有少女感，看她萌到爆的3連拍就知道。

相較之下穿同一系列的歐陽娜娜，雖然是18歲的真少女，卻穿全套紅色運動服演繹了酷帥造型，與當媽的簡嫚書風格大相逕庭。娜娜穿上紅色運動寬褲，為《我們的街拍時刻》拍穿搭，在石牆前擺出撲克臉，時尚度滿分。

▲MONCLER時尚穿搭。（圖／翻攝MONCLER微博）

▲MONCLER時尚穿搭。（圖／翻攝MONCLER微博）

▲歐陽娜娜穿紅色寬褲運動服，帥氣十足。

▲MONCLER時尚穿搭。（圖／MONCLER提供）

▲Selina與娜娜有志一同，都選穿紅色系列，在鏡頭上顯得膚色超白皙。（圖／品牌提供）

迪麗熱巴為《時裝L’OFFICIEL》拍攝的畫報，則穿上與Simone Rocha合作的春夏系列上陣，戴上編織草帽，穿上摺飾洋裝搭配透明花朵刺繡罩衫，詮釋浪漫空靈的氣質。

▲MONCLER時尚穿搭。（圖／翻攝MONCLER微博）

▲迪麗熱巴穿Simone Rocha的設計，浪漫唯美。

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另外，青峰與蕭敬騰兩人皆不約而同看中與英國設計師Craig Green合作的設計，春夏用「帳篷」為設計主題，穿上能秒變帳篷的服裝，非常有特色。青峰拍攝《時尚芭莎》畫報時穿著，坐在地上用展開模樣登場，快成了人體移動帳篷，有震撼視覺效果。

▲MONCLER時尚穿搭。（圖／翻攝MONCLER微博）

▲MONCLER時尚穿搭。（圖／翻攝MONCLER微博）

▲青峰完美展現了帳篷式的設計，坐下時充滿立體感。（圖／翻攝MONCLER微博）

▲MONCLER時尚穿搭。（圖／MONCLER提供）

▲蕭敬騰穿Craig Green系列，連帽斗篷展開後宛如彩色風箏。（圖／品牌提供）

關鍵字：

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