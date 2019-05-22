日本網友發現都市傳奇：讓貓瘋狂的牛仔褲　只要穿GU貓皇會主動靠近撒嬌　

▲日本網友發現，只要穿GU牛仔褲，貓皇就會主動接近瘋狂撒嬌。（圖／翻攝@risu_pyan、@brushwriting1 twitter）



編輯／Rose

貓奴們都知道，貓的個性高冷，常常表現出「牠才是主子」的態度，要讓牠主動靠近簡直比登天還難，但日本推特網友最近瘋傳「只要穿GU牛仔褲，貓就會瘋狂對你撒嬌」，有廣大網友都認證這都市傳說，有人說「無論脫下或是洗很多次，都還是會狂舔」，讓日本貓奴們都感到相當神奇。

▲不管是穿著還是脫下，貓皇都會主動接近。（圖／翻攝@brushwriting1 twitter）



其實不只如此，網友也發現「UNIQLO牛仔褲也是行動抓貓板」，只要一脫下，貓咪就會前來想要留下氣味。

至於為什麼呢？有人說應該是因為染料中添加了木天蓼，這與「貓草」功用雷同，都是能讓貓咪陷入瘋狂。但值得注意的是，雖然木天蓼對貓無害，但也算是興奮劑，所以家中如果有嗅覺與神經系統還未發育完全的幼貓，還是要稍微注意一下，別讓牠們使勁得蹭。

縱使自己沒嘗試過，無法確認這個都市傳說是真是假，但有超多網友都認證，想必也讓沒嘗試過的人，都想趕快試試看。能否主動吸引喵星人前來撒嬌，就看這個秘密武器了！