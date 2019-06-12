想婚了／小清新風正流行！　7雙搭配白紗也夢幻的「婚紗球鞋」



▲輕婚紗當道，就連婚鞋也不再一定需要高跟鞋，球鞋也能舒適又夢幻。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／專題報導 圖／各品牌提供

想婚了嗎？今年有林志玲成為6月新娘，浪漫又幸福的新階段閃瞎眾人，如果妳正在準備婚禮，被繁瑣的大小事攪得混亂，讓《ET FASHION》來幫點忙。從婚紗趨勢、閨蜜們穿什麼伴娘服，到戒指的挑選、保養該怎麼做，還有喜帖、花藝等等，通通整理好，跟著「想婚了」專題，度過最煩人卻也最甜蜜的婚禮準備期，當個最美的新娘。

六月邁入結婚旺季，新娘們還在煩惱行頭嗎？由於近年流行「輕婚紗」，澎湃厚重的華麗款已不是唯一選擇，連帶著婚紗照也大吹「小清新」風格，在這股趨勢影響下，婚紗除了配高跟鞋之外，配上球鞋也是另一種選擇，舒適且也不減浪漫感。

▲婚紗配球鞋，照樣很浪漫。（圖／滿心、PUMA提供）



【甜美系】

1.PUMAＸSophia Webster荷葉邊小白鞋

PUMA攜手英國精品鞋履品牌Sophia Webster，打造夢幻女孩風，其中一款荷葉邊小白鞋外型超甜，很適合搭配婚紗。襪套式的設計穿脫方便，且鞋底加上粉色、水藍色等糖果色點綴，讓甜美感更升級。

2.Le coq sportif純白緞帶運動鞋，售價NT$3,290元。

純白的鞋面配上白色緞帶，簡簡單單營造新娘必備的夢幻感，換上一般鞋帶後，能變身成為百搭小白鞋，婚禮過後一樣超實穿。

3.Adidas Original Falcon老爹鞋，售價NT$3,690元。

最流行的老爹鞋款配上糖果色系，以小白鞋為基底，在鞋面上點綴了珊瑚粉、天空藍、薄荷綠等色彩，並在鞋跟刷上鵝黃與靛藍色，玩色搞俏皮。

4.PUMA SG Runner Ice，售價NT$4,280元。

攜手美國「小天后」賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）合作的聯名款，以田徑跑鞋為主要輪廓，在小白鞋基底上加入漸層彩色鞋底，具有輕甜風格。

【青春系】

1.Adidas Original Everyn餅乾鞋，售價NT$3,890元。

經典鞋款加上標準的餅乾鞋頭，讓平凡的小白鞋多了一絲學生感，若鎖定「小清新風婚紗照」，超推穿這雙去拍。

2.PUMA CALI－0 DIAMOND SUPPLY小白鞋，售價NT$4,680元。

PUMA攜手滑板品牌DIAMOND SUPPLY CO.，以復古的網球鞋CALI－0為主要外型，結合白色皮革與冰塊鞋底，並在鞋跟與Logo處使用Tiffany綠點綴，很有夏日沁涼氣息，款式上自然很有年輕活力風格。

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【個性派】

NIKE AF1 REBEL XX BY FRUITION，售價NT$7,200元。

對自己美腿比例有自信的新娘們，能大膽嘗試短靴款的布鞋，Nike這雙銀色款運用閃粉與亮面材質塑造未來感，並在後方用銀灰色緞帶營造少女氣質，整體而言非常吸睛。

想嘗試的新娘們，首先腿部比例要好，否則硬穿會變小短腿，另外禮服的搭配上也要注意，可以配合有銀色刺繡的款式，或是華麗的珠繡晚宴服為佳，對新娘來說在各個細節都很有挑戰性。