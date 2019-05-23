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《與惡》「宋喬平」林予晞炫身材　不科學細腿連張景嵐都喊讚

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▲CLUB MONACO名人穿搭。（圖／我們與惡的距離劇照、CLUB MONACO提供）

▲還記得「宋喬平」嗎？卸下角色的模樣，她穿短褲露出神級美腿，連張景嵐都喊讚。（圖／我們與惡的距離劇照、俊思提供）

記者張妤瑄／台北報導

林予晞先前在《我們與惡的距離》中飾演賈靜雯的妹妹宋喬平，完美詮釋社工師角色，在劇中總是穿著白大褂的她，最近受到時尚品牌CLUB MONACO邀請演繹春夏新裝，一頭俏麗的短髮與空氣瀏海，讓她展現與「宋喬平」完全不一樣的感覺。

▲CLUB MONACO名人穿搭。（圖／CLUB MONACO提供）

▲林予晞頂著短髮造型，不仔細看無法一眼認出原來這是「宋喬平」。（圖／俊思提供，以下同）

穿著西裝外套配短褲，林予晞讓美腿出來透透氣，沒想到原來平常包緊緊的美腿，居然是極細鉛筆腿，震驚一票粉絲，有人回「那個腿根本不科學」，也有人讚「細腿王」，甚至連張景嵐都浮出水面留言「腿太細了吧」，不過林予晞謙虛回應「應該是角度！妹！不要灌我迷湯！」

是否真的這麼細，大家看了照片後各自有譜。但可以肯定的是，林予晞不只能當用溫柔眼光看待世界的宋喬平，也能是時尚前衛的都會女性。

▲CLUB MONACO名人穿搭。（圖／CLUB MONACO提供）

▲林予晞極細鉛筆腿，被誇「不科學」。

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與林予晞一同拍攝的還有吳子霏與蔡凡熙，兩人也穿上春夏蠟筆色系服裝，詮釋簡單卻充滿設計感的造型。超愛風衣外套的吳子霏，拍攝時也用淺綠色風衣搭配高腰褲，營造隨興都會風格；喜歡玩色的蔡凡熙，則用白灰雙色去襯托下半身亮眼的珊瑚橘長褲，大長腿一伸直，帥氣度立馬往上狂飆。

▲CLUB MONACO名人穿搭。（圖／CLUB MONACO提供）

▲吳子霏穿風衣外套配高腰褲，搭配一雙有設計感的高跟鞋，立馬就時髦有型，是都會女性能學習的穿搭模板。

▲CLUB MONACO名人穿搭。（圖／CLUB MONACO提供）

▲蔡凡熙敢於玩色，喜歡嘗試亮眼的色系，這回選褲子當重點，上半身就用中性色彩來調和。

關鍵字：

與惡, 我們與惡的距離, 宋喬平, 林予晞, Club Monaco, 余惟, 蔡凡熙, 吳子霏
fashion.net

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