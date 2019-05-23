今夏必備！盤點3雙果汁系球鞋　「草莓牛奶色」太夢幻



▲公雞牌推出能「一鞋三穿」的草莓牛奶色鞋款。（影／滿心提供）



記者張妤瑄／台北報導

隨著夏天漸漸逼近，球鞋顏色也越變越淺，「果汁系色彩」成了夏日最夯，其中草莓牛奶色更是夢幻破表，一上腳就能變身夢幻少女。今年夏天想要變可愛，別忘了球鞋的顏色是很重要的一環。

▲今年夏天超多品牌都推出「果汁色系」的鞋款，清涼又有可愛感。（圖／品牌提供）



【1】Le coq sportif Sport Monaco球鞋，售價NT$3,290元。

「公雞牌」今夏推出超夢幻的草莓牛奶色球鞋，鞋頭圓潤在線條上就已經充滿少女風格，再加上鞋帶與兩條魔鬼氈的變化，讓這雙鞋可以「一鞋三穿」，既能穿出夢幻老爹鞋的風格，又能加上一條魔鬼氈或是兩條魔鬼氈的可愛穿法。

▲鞋帶、鞋帶Ｘ魔鬼氈、魔鬼氈，三種鞋帶的變化能詮釋少女與可愛風格。（圖／品牌提供）



【2】PUMA Suede ClassicＸBuffalo，售價NT$4,980元。

PUMA經典的Suede鞋款加上厚底，能讓「小隻馬」變身「大長腿」，也能修飾腿部線條、拉長比例，讓經典的設計變得可愛兼具「女力」霸氣感。

▲經典鞋款加上超厚底，能拉長腿部線條，有修飾效果。（圖／品牌提供）



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【3】NIKE AIR MAX 95 PRM BY FRUTION，售價NT$5,400元。

復刻1995年初登場的經典造型，換上粉嫩的春夏色彩，搭配異材質的拼接，讓這雙草莓牛奶色球鞋更有特色，更燒心啊～

▲異材質拼接的單色鞋款，不知道穿什麼時，隨便搭配都好看。（圖／FRUTION提供）