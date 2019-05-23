fb ig video ETtoday search mobile

今夏必備！盤點3雙果汁系球鞋　「草莓牛奶色」太夢幻

> >


▲公雞牌推出能「一鞋三穿」的草莓牛奶色鞋款。（影／滿心提供）

記者張妤瑄／台北報導

隨著夏天漸漸逼近，球鞋顏色也越變越淺，「果汁系色彩」成了夏日最夯，其中草莓牛奶色更是夢幻破表，一上腳就能變身夢幻少女。今年夏天想要變可愛，別忘了球鞋的顏色是很重要的一環。

▲▼PUMA。（圖／PUMA、滿心提供）

▲今年夏天超多品牌都推出「果汁色系」的鞋款，清涼又有可愛感。（圖／品牌提供）

【1】Le coq sportif Sport Monaco球鞋，售價NT$3,290元。

「公雞牌」今夏推出超夢幻的草莓牛奶色球鞋，鞋頭圓潤在線條上就已經充滿少女風格，再加上鞋帶與兩條魔鬼氈的變化，讓這雙鞋可以「一鞋三穿」，既能穿出夢幻老爹鞋的風格，又能加上一條魔鬼氈或是兩條魔鬼氈的可愛穿法。

▲▼Le coq sportif Sport。（圖／滿心提供）

▲▼Le coq sportif Sport。（圖／滿心提供） 

▲▼Le coq sportif Sport。（圖／滿心提供）▲▼Le coq sportif Sport。（圖／滿心提供）

▲鞋帶、鞋帶Ｘ魔鬼氈、魔鬼氈，三種鞋帶的變化能詮釋少女與可愛風格。（圖／品牌提供）

【2】PUMA Suede ClassicＸBuffalo，售價NT$4,980元。

PUMA經典的Suede鞋款加上厚底，能讓「小隻馬」變身「大長腿」，也能修飾腿部線條、拉長比例，讓經典的設計變得可愛兼具「女力」霸氣感。

▲▼PUMA。（圖／PUMA提供）

▲▼PUMA。（圖／PUMA提供）

▲經典鞋款加上超厚底，能拉長腿部線條，有修飾效果。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

【3】NIKE AIR MAX 95 PRM BY FRUTION，售價NT$5,400元。

復刻1995年初登場的經典造型，換上粉嫩的春夏色彩，搭配異材質的拼接，讓這雙草莓牛奶色球鞋更有特色，更燒心啊～

▲▼Nike By FRUTION。（圖／FRUTION提供）

▲異材質拼接的單色鞋款，不知道穿什麼時，隨便搭配都好看。（圖／FRUTION提供）

關鍵字：

草莓牛奶色, 球鞋, 公雞牌, Le coq sportif Sport, PUMA, NIKE, FRUTION
fashion.net

熱門文章

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

星．上妝／詢問度破表！人間香奈兒 Jennie的貓眼5變化

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

韓妞搶破頭！蘭蔻推出水蜜光唇膏，打造想親吻雙唇

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

放洋名模／林嘉綺難忘登YSL告別秀　起伏人生不放棄

全球搜尋次數最高的「球鞋」排行榜！台灣最愛Nike氣墊

隋棠在模里西斯也能曬DIOR包　秀智7連拍教妳怎麼搭

ET Fashion

推薦閱讀

研究證實「追劇會變聰明」　才不是浪費時間呢！我在訓練我的腦

挑戰皇室權威！梅根產後穿「無袖洋裝」露乳溝　凱特生三胎都乖乖遮手臂

楊冪鳥仔腳又讓網友跪了　「死亡車褲都能穿得好看」

朴敏英《她的私生活》千元珍珠背帶上身　散發戀愛天使光 貴婦豪刷3000萬撐場！微風之夜業績衝13.6億元創新高 李準基5／15中午11點降落桃園　老婆們能近距離接機說嗨　 李準基5／15現身台北101　老婆們「免門票」近距離Say Hi Jolin變身國民芷若靠15元「復古BB夾」　今夏最IN髮飾昆凌早跟上 侯佩岑穿破褲被隋棠讚「潮少女」　網笑：太破啦，該換新褲啦 HOT・Stuff／默默火紅的「小圓包」　時尚人一定要入手！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面