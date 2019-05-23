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風．LUXURY／寶鉑五十噚錶很威　法國海軍戰鬥潛水隊徽章上身

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▲▼ Blancpain寶鉑五十噚錶。（圖／公關照）

▲五十噚法國海軍戰鬥潛水員致敬限量款，493,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏季來臨，又是潛水錶銷售旺季，談及潛水錶的先驅，瑞士名錶寶鉑（Blancpain）榜上有名，1950年代推出的五十噚腕錶成為當時法國海軍戰鬥潛水隊的專業配備之一，至今仍是品牌的主力系列，今年特別推出限量300只附有法國海軍潛水標誌的50噚限量錶，彰顯這段歷史佳話。

▲▼ Blancpain寶鉑五十噚錶。（圖／公關照）

▲1950年代寶鉑錶執行長Jean-Jacques Fiechter親自潛水測試五十噚腕錶性能。

1950年代寶鉑執行長Jean-Jacques Fiechter熱衷潛水運動，因此開始研發潛水時計伴他水底冒險，他憑個經驗構思一只潛水錶必備的規格，包括能與黑色錶盤形成對比的熒光指針和時標、可靠的單向旋轉錶圈、自動上鍊機芯、完美的防水性能，以及具防磁功能的錶殼。

▲▼ Blancpain寶鉑五十噚錶。（圖／公關照）

▲1953年推出的第一只五十噚腕錶。

巧合的是同時間法國海軍剛組成戰鬥潛水隊，Robert Bob Maloubier上校及ClaudeRiffaud上尉於1952年著手尋找適合出任務的腕錶，他們聽聞Jean-Jacques Fiechter正在法國南部進行腕錶潛水測試，於是展開聯繫，終於在隔年催生出符合海軍需求的錶款，定名為五十噚，正式列為法國戰鬥潛水隊員的標準裝備。

▲▼ Blancpain寶鉑五十噚錶。（圖／公關照）

▲法國海軍戰鬥潛水隊上校Robert Bob Maloubier於1953年戴五十噚腕錶下水。

今年推出的特別版五十噚腕錶增加日期顯示，其他細節則承襲經典樣貌與特色，包括幾何形狀的指針和時標、時針特別塗上白色呼應原創等，面盤上特別標註數字「7」，代表純氧在1.7巴壓力之下會變得帶有毒性，戰鬥潛水員在此嚴苛條件下可到達的最高海底深度為7米，別具意義；此錶獲法國軍方授權，於錶背鐫刻上戰鬥潛水員專屬的徽章，圖案中央的船錨象徵水手，兩側海馬則分別代表海底世界與傘兵。

關鍵字：

寶鉑, Blancpain, 潛水錶, 五十噚
fashion.net

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