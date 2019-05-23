吳速玲跩秀零贅肉腹肌　當媽也敢單穿Bra去爬山



▲吳速玲熱愛爬山，還因此認識了很多阿伯山友，她讚嘆阿伯的拍照技術，拍得超好。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

吳速玲與曹格婚後生下兩名小寶貝，但至今仍維持著比少女更少女的健美體態，不只小蠻腰完全零贅肉之外，大長腿也是又長又細，緊實到不行。今（5／23）她到ASPORT示範運動時尚風格，穿KORAL短版馬甲與偽皮褲登場，露一小截蠻腰耍辣，透露平時就喜歡「使壞風格」。

▲吳速玲穿巴西品牌KORAL的偽皮革馬甲與皮褲，展現個性運動時尚風格。（圖／ASPORT提供，以下同）



問及是否運動時的最辣尺度？吳速玲指著自己的胸下，表示「可以穿這麼短的」去爬山，但如果遇到山上阿伯，會立刻套上短版上衣裝乖一下，她說其實在朋友之間，自己的尺度算是「保守的」，更辣的大有人在。

已經40歲的速玲媽咪，確實對自己的身材很有自信，穿著短版馬甲也能去運動，緊接著又穿上水藍色的MICHI，展現少女感的運動時尚風格，最後換上桃紅色的VAARA，僅著運動內衣與Legging，大秀水蛇腰。媽咪坦蕩蕩，可一點都沒在怕小肉肉飛出，因為根本零贅肉啊～

▲吳速玲尺度很大，運動時也內單穿短版Bra就出發。



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熱愛爬山的吳速玲，平時靠爬山維持身材，也交到一群山友，她分享愛爬山的人都很善良，「阿伯還告訴我休息亭的密碼，自己上山就能進去喝水，而且他們拍照技術還很不錯，會指導動作，拍出來我還有放上網路！」

▲吳速玲穿MICHI水藍色運動服，展現充滿少女感的時尚風格。