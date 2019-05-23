fb ig video ETtoday search mobile

吳速玲跩秀零贅肉腹肌　當媽也敢單穿Bra去爬山

> >


▲吳速玲熱愛爬山，還因此認識了很多阿伯山友，她讚嘆阿伯的拍照技術，拍得超好。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

吳速玲與曹格婚後生下兩名小寶貝，但至今仍維持著比少女更少女的健美體態，不只小蠻腰完全零贅肉之外，大長腿也是又長又細，緊實到不行。今（5／23）她到ASPORT示範運動時尚風格，穿KORAL短版馬甲與偽皮褲登場，露一小截蠻腰耍辣，透露平時就喜歡「使壞風格」。

▲▼吳速玲運動穿搭。（圖／ASPORT提供）

▲吳速玲穿巴西品牌KORAL的偽皮革馬甲與皮褲，展現個性運動時尚風格。（圖／ASPORT提供，以下同）

問及是否運動時的最辣尺度？吳速玲指著自己的胸下，表示「可以穿這麼短的」去爬山，但如果遇到山上阿伯，會立刻套上短版上衣裝乖一下，她說其實在朋友之間，自己的尺度算是「保守的」，更辣的大有人在。

已經40歲的速玲媽咪，確實對自己的身材很有自信，穿著短版馬甲也能去運動，緊接著又穿上水藍色的MICHI，展現少女感的運動時尚風格，最後換上桃紅色的VAARA，僅著運動內衣與Legging，大秀水蛇腰。媽咪坦蕩蕩，可一點都沒在怕小肉肉飛出，因為根本零贅肉啊～

▲▼吳速玲運動穿搭。（圖／ASPORT提供）

▲吳速玲尺度很大，運動時也內單穿短版Bra就出發。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

熱愛爬山的吳速玲，平時靠爬山維持身材，也交到一群山友，她分享愛爬山的人都很善良，「阿伯還告訴我休息亭的密碼，自己上山就能進去喝水，而且他們拍照技術還很不錯，會指導動作，拍出來我還有放上網路！」

▲▼吳速玲運動穿搭。（圖／ASPORT提供）

▲吳速玲穿MICHI水藍色運動服，展現充滿少女感的時尚風格。

關鍵字：

吳速玲, 速玲媽咪, 曹格, 爬山, 健身, 瘦身, MICHI, ASPORT, KORAL, VAARA
fashion.net

熱門文章

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

星．上妝／詢問度破表！人間香奈兒 Jennie的貓眼5變化

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

韓妞搶破頭！蘭蔻推出水蜜光唇膏，打造想親吻雙唇

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

放洋名模／林嘉綺難忘登YSL告別秀　起伏人生不放棄

全球搜尋次數最高的「球鞋」排行榜！台灣最愛Nike氣墊

隋棠在模里西斯也能曬DIOR包　秀智7連拍教妳怎麼搭

ET Fashion

推薦閱讀

研究證實「追劇會變聰明」　才不是浪費時間呢！我在訓練我的腦

挑戰皇室權威！梅根產後穿「無袖洋裝」露乳溝　凱特生三胎都乖乖遮手臂

楊冪鳥仔腳又讓網友跪了　「死亡車褲都能穿得好看」

朴敏英《她的私生活》千元珍珠背帶上身　散發戀愛天使光 貴婦豪刷3000萬撐場！微風之夜業績衝13.6億元創新高 李準基5／15中午11點降落桃園　老婆們能近距離接機說嗨　 李準基5／15現身台北101　老婆們「免門票」近距離Say Hi Jolin變身國民芷若靠15元「復古BB夾」　今夏最IN髮飾昆凌早跟上 侯佩岑穿破褲被隋棠讚「潮少女」　網笑：太破啦，該換新褲啦 HOT・Stuff／默默火紅的「小圓包」　時尚人一定要入手！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面