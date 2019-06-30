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夢幻早秋精品包搶先看　Valentino、MJ大勢紅色忍不住想入手了

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時序進入6月，才剛剛要開始的春夏季節，各大精品品牌已經迫不及待要介紹早秋新款給大家了！一季推陳出新的精品品牌新包，到底哪些是經典，哪些只是曇花一現？女孩們的衣櫃裡永遠的少一個包，讓VOGUE每個月為您推薦最新包款，每個月都充滿新鮮選擇，加入夢幻清單再好好考慮也不遲。

SAINT LAURENT Monogram All Over Canvas 印花帆布系列

將品牌DNA及著名的monogram集結於包款之中，受到90年代品牌archive典藏款式中的啟發 ，首次於2019夏季時裝秀上發表。Monogram-All-Over Saint Laurent以聖羅蘭經典Cassandra Monogram正反交錯壓印完整覆蓋。

2019秋季Monogram All Over系列則延續推出全新包款設計，以聖羅蘭巴黎及摩洛哥博物館為靈感的舒服自然大地色調，米色與褐色的Cassandra Monogram轉印於充滿手感的防水帆布材質上，透過光滑細緻小牛皮革搭襯。自然材質、光滑皮革和淺銅金色金屬低調地與復古外型展現過往黃金年代的懷舊風格，全新Monogram All Over Canvas 提供三個款式，Round Satchel半圓形肩背包、Camera Bag相機包、以及水桶包。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Valentino 2019早秋全新VCHAIN包款

Valentino 2019早秋中的配件，V logo標誌以及金屬鍊帶是系列中的二大元素，不論是鞋履抑或是包款，均隨處可見二大元素的存在。延伸自SS19 VRING包款的Logo設計。在2019早秋系列中在，以「金屬長鍊帶」取代VRING包款中的Napa皮革流蘇， V logo標誌搭配「金屬長鍊帶」的全新設計款式，強化這經典的特質。

品牌設計總監Pierpaolo Piccioli說：「居於橢圓中央的 V 標誌是向Valentino致敬。這個V環扣對我來說，猶如包包的心臟，它是一個簡單卻令人難以忘懷的重要設計，令品牌的標誌更形象化，成為一個新的經典印記」。全新VCHAIN包款以柔軟的上握提把，搭配古董效果處理的黃銅 V logo標誌以及金屬鍊帶，成為優雅的展現。可選材質包括全新的亮面小牛皮、霧面小紋面小牛皮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

BURBERRY早秋系列詮釋品牌經典米色色調

從蜜金色到全新復古橡木色，Burberry 的經典米色成為 2019秋冬早秋系列的主要色調。加上 Thomas Burberry Monogram、伸展台上的動物印花和招牌條紋圖案，在各單色調的單品及配件上以不同方式現身。2019秋冬 Pre-Collection 男女裝系列繼續探索 Riccardo 在 Burberry 之首秀所設定的主題，另外又推出多款全新品牌設計密碼，包括 Thomas Burberry Monogram、米色系、動物印花及招牌條紋。

英國攝影師 Mark Borthwick 負責掌鏡拍攝這次的形象廣告，並且由 Rianne Van Rompaey、Fran Summers、Mariacarla Boscono、Lucas Davey 與 Alexis Chaparro 擔綱演出。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

MARC JACOBS 經典snapshot再出單色系包款

暨全黑包款捲起暗黑時尚風潮之後，Marc Jacobs 再推出以全紅的Snapshot，搶眼的烈焰紅，相信又會再度擄獲潮流人士的心。鮮紅色陶瓷Logo搭配上低調的「Marc Jacobs」字樣的全紅揹帶，映襯紅色壓紋牛皮，亮眼摩登的姿態輕易成為目光焦點。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CELINE早秋青瓷色明星包款

粉翠釉潤的青瓷色調總帶給人靜謐淡雅的悠然感，一如雨過天晴後風雲變幻之美，和煦的色彩明度運用在搭配上更是散發一股似靜實動的內斂感。CELINE早秋推出溫潤的青瓷色包款，一次網羅藝術總監HEDI SLIMANE上任以來所創造的16與BESACE 16等話題包款，再加上品牌經典熱賣的BELT、SANGLE、BIG BAG、LUGGAGE、CABAS、TRIO系列和小皮件。

以頂級材質打造所有皮件，無論是緞面、粒紋、平滑等各式優質皮革，都隨著如釉彩般的青瓷色光影流轉，為CELINE女孩挹注一抹知性柔美的氣質。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Travis Travie | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com

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破解CELINE新包的網路謠言 Hedi設計的CELINE包包該買嗎?

香奈兒Chanel有史以來最知名的包款總整理 - 必收包括卡爾拉格斐Karl Lagerfeld時期的設計！

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

SaintLaurent, Burberry, Valentino, 新包, 包包, 印花帆布包, 單色包, 推薦, VogueTaiwan
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