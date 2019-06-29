專家說紅毯／最有風格3人 ØZI獲封「台灣GD」、陳星瀚帶兒子有亮點

▲今日金曲紅毯造型最有風格獎，評審一致認為由陳星翰、新科新人王ØZI和Karencici拿下。

記者張毓容／綜合報導 圖／攝影中心

第30屆金曲獎星光大道於今日（6/29）下午4點50分正式開始，並於7點準時落幕，這次《ET FASHION》找來台灣時尚設計師吳日云和知名造型師Judy周筱筑一同講評本屆金曲獎紅毯造型。除了紅毯4美、4帥之外，他們也一致認為入圍「最佳新人獎」的Karencici、知名製作人陳星翰和剛出爐的新科新人王ØZI等3人本次紅毯造型都很有個人獨特風格，在紅毯上表現亮眼。

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第30屆金曲獎新科新人王 ØZI



評審：ØZI今天造型有種「台灣GD」的風格，穿著寬鬆西裝外套有點像蕭敬騰今天的感覺，都是大地色系復古風，但反而更潮流更年輕，加上他的紅髮、耳環都是年輕元素。

▲ØZI今天身穿 SupremeＸ Jean Paul Gaultier 西裝，搭配價值高達400萬的Cartier珠寶。

知名製作人 陳星翰



評審：帶小孩登場非常加分！有注意到親子裝風格要一致，沒有差太多，加上同樣的造型，是和其他人不一樣的潮流風格。真的可以說，帶小孩一起走只要搭得好就會大加分，是一個很吸睛的點。

▲陳星翰今天帶著兒子優助以俏皮「父子頭」造型登上紅毯。

亮眼新人 Karencici

評審：從美國回台灣出道的Karencici，今天的造型很有個人特色，很辣、有嘻哈風格，但完全不會給人太露的感覺，這套造型換到其他女星身上可能也很難駕馭，很有年輕人的style，未來的紅毯造型可能也不會走正式禮服的風格。

▲Karencici今天以一襲性感又亮眼的RAY CHU兩截式套裝，與媽媽一同走紅毯。

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