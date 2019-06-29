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專家說紅毯／陳奕迅打安全牌、鄭宜農敗在鞋款成遺珠

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▲金曲紅毯遺珠。（圖／攝影中心攝）

▲陳奕迅、鄭宜農成金曲紅毯遺珠。（圖／攝影中心攝）

記者蔡惠如／台北報導

今年金曲紅毯星光稍嫌不足，而經評審吳日云、Judy Chou討論後，金曲歌王陳奕迅、音樂家鄭宜農造型則以些微的不足，成為紅毯遺珠，稍稍可惜。

▲陳奕迅 年度專輯獎 年度歌曲獎。（圖／攝影中心）

▲陳奕迅 年度專輯獎 年度歌曲獎。（圖／攝影中心）

▲陳奕迅紳士結合搖滾風格受好評，但有點「太安全」了。（圖／攝影中心攝）

總是入圍紅毯最帥名單的陳奕迅，有別於去年的單寧紳士風，今年以CELINE皮衣搭配西裝內裡走紅毯，帶些搖滾調皮結合優雅風範登場，特地戴上墨鏡搭配捲捲頭，呈現出調皮靦腆的氣息，Judy Chou表示，陳奕迅以前幾乎都在榜上，今年的皮衣襯衫也配得很好，但大概因為期待很高，感覺這次打安全牌的態度居多。

吳日云則表示，陳奕迅整體造型為80年代的風格，有麥克傑克遜那時候的感覺，但下半身如果換成皮褲或低檔褲，應該是更好的搭配。

▲鄭宜農 最佳作曲人獎。（圖／攝影中心）

▲鄭宜農 最佳作曲人獎。（圖／攝影中心）

▲鄭宜農紅色西裝很搶眼，但若穿上高跟鞋比例會更好。（圖／攝影中心攝）

以《玉仔的心》入圍第30屆金曲獎最佳作曲人獎的鄭宜農，穿上高調的大紅色oversize西裝走星光大道，相當搶眼，在一系列以長禮服與裙裝的女星中，也展現出不同特色，Judy Chou表示，oversize西裝表現得很好，而嬌小的女生穿這類服裝，建議搭配夠高的高跟鞋，才不會被吃掉。

▲▼第30屆金曲獎頒獎典禮，紅毯時尚評審。（圖／時尚中心製）

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