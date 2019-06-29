fb ig video ETtoday search mobile

專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

> >

▲四帥。（圖／攝影中心）

▲蕭敬騰（左起）、信、言承旭、Leo王是紅毯4帥。

記者林明瑋 / 台北報導

第30屆金曲獎星光大道上，男星們跳脫制式西裝，用不同的方式呈現帥感，《ET FASHION》邀請知名造型師周筱筑（Judy Chou）、服裝設計師吳日云評選4帥，時尚常勝軍蕭敬騰果然稱霸，奪下最帥寶座，信緊跟在後拿下亞軍，有些頹廢的言承旭、米白西裝的Leo王則分別是第3、第4名。

蕭敬騰一出場，便讓人大讚「果然是老蕭」，一身GUCCI搭配274萬元的BOUCHERON（寶詩龍）珠寶成為紅毯第一帥，Judy說：「他沒有讓大家失望，高腰褲一般人很難駕馭，他詮釋得很好。」吳日云認為：「是很大膽的選擇，表現出復古詩人的感覺。」

蕭敬騰。（圖／攝影中心）

蕭敬騰。（圖／攝影中心）

▲蕭敬騰一身GUCCI，充滿復古特色。（圖／攝影中心，以下同）

信也受到兩名評審一致的讚賞，1500萬元的寶格麗蛇頭項鍊、身高優勢都讓他大加分，吳日云說：「外型陽剛搭配大件珠寶是很高級的搭配。」Judy對於信以運動褲混搭，給予很高評價：「以前男生不會戴很多飾品，現在男生會戴很多大膽的珠寶，加上運動褲很有特色。」

▲▼信戴1500萬寶格麗鑽鍊，帥度破表。（圖／攝影中心）

▲▼信戴1500萬寶格麗鑽鍊，帥度破表。（圖／攝影中心）

▲信戴1,500萬元的寶格麗珠寶配運動褲，混搭大加分。

第3名由久未現身的言承旭拿下，他穿DIOR早秋系列的雙排扣西裝、圖騰襯衫，8分長度的褲子與短靴，服裝相當英挺，但蓄鬍造型、眼神都顯得頹廢，吳日云說：「今天的造型跟過去對他的感覺很不同，留鬍子有頹廢的成熟感，造型加分。」

▲言承旭 頒獎嘉賓。（圖／攝影中心）

▲言承旭 頒獎嘉賓。（圖／攝影中心）

▲言承旭全身DIOR早秋服裝，頹廢感十足。

Leo王擠進第4，手上握著被他視為開運小物的毛巾，一身寬大西裝則是LOUIS VUITTON（路易威登），Judy說：「這次有很多男生穿Oversize西裝，他這樣穿很有嘻哈歌手的風格。」

▲Leo王 年度專輯獎 最佳國語專輯獎 最佳 國語男歌手獎。（圖／攝影中心）

▲Leo王（左）穿LV的Oversize西裝，拿著幸運毛巾充滿嘻哈調。

紅毯不再只有制式、正式的禮服，Judy說：「我向來樂見多元發展，金曲往這個方向我覺得很棒，不過個人特色與怪異是一線之隔，差別在質感，誇張很容易，但細緻度就會有差，高級訂製的誇張與隨便的

▲▼第30屆金曲獎頒獎典禮，紅毯時尚評審。（圖／時尚中心製）

fashion.net

熱門文章

專家說紅毯／紅毯四美是她們！李千那靠美腿挺進第一美

專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

專家說紅毯／最有風格3人 ØZI獲封「台灣GD」、陳星瀚帶兒子有亮點

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

Hebe戴CITIZEN錶透露美好片刻　「S.H.E合體金曲飆歌」

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

PRADA廢料做出尼龍包！時髦也要環保　連三角牌都變樣

NIKE出高跟鞋？倫敦設計師巧手改造舊球鞋　創意衝突感超時髦

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

金曲･紅毯／大馬歌手穿昆蟲裝名列三怪　康康滿頭汗好油

金曲･紅毯／鄧紫棋酷斃了！　音源線手鍊當項鍊戴

專家說紅毯／紅毯四美是她們！　李千那靠美腿挺進第一美　　

金曲・紅毯／蔡依林製作人陳星翰帶兒子優助　俏皮父子頭萌翻全場 金曲･紅毯／陳奕迅不當乖乖牌　穿CELINE皮衣帥的哩 金曲・紅毯／Lulu靠「綠馬甲」調整體態　小露蠻腰微性感 金曲・紅毯／言承旭疑情傷「雙眼無神」現身　500萬行頭加持仍黯淡 金曲．紅毯／1500萬寶格麗蛇頭加身　信稱霸紅毯、帥度破表！　 金曲・紅毯／李千那開高叉秀長腿　加送深Ｖ秀骨感身材 金曲・紅毯／閃靈穿全黑襯托何韻詩亮黃長大衣，超氣勢女生也戀愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面