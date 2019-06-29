專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

▲蕭敬騰（左起）、信、言承旭、Leo王是紅毯4帥。

記者林明瑋 / 台北報導

第30屆金曲獎星光大道上，男星們跳脫制式西裝，用不同的方式呈現帥感，《ET FASHION》邀請知名造型師周筱筑（Judy Chou）、服裝設計師吳日云評選4帥，時尚常勝軍蕭敬騰果然稱霸，奪下最帥寶座，信緊跟在後拿下亞軍，有些頹廢的言承旭、米白西裝的Leo王則分別是第3、第4名。

蕭敬騰一出場，便讓人大讚「果然是老蕭」，一身GUCCI搭配274萬元的BOUCHERON（寶詩龍）珠寶成為紅毯第一帥，Judy說：「他沒有讓大家失望，高腰褲一般人很難駕馭，他詮釋得很好。」吳日云認為：「是很大膽的選擇，表現出復古詩人的感覺。」

▲蕭敬騰一身GUCCI，充滿復古特色。（圖／攝影中心，以下同）

信也受到兩名評審一致的讚賞，1500萬元的寶格麗蛇頭項鍊、身高優勢都讓他大加分，吳日云說：「外型陽剛搭配大件珠寶是很高級的搭配。」Judy對於信以運動褲混搭，給予很高評價：「以前男生不會戴很多飾品，現在男生會戴很多大膽的珠寶，加上運動褲很有特色。」

▲信戴1,500萬元的寶格麗珠寶配運動褲，混搭大加分。

第3名由久未現身的言承旭拿下，他穿DIOR早秋系列的雙排扣西裝、圖騰襯衫，8分長度的褲子與短靴，服裝相當英挺，但蓄鬍造型、眼神都顯得頹廢，吳日云說：「今天的造型跟過去對他的感覺很不同，留鬍子有頹廢的成熟感，造型加分。」

▲言承旭全身DIOR早秋服裝，頹廢感十足。

Leo王擠進第4，手上握著被他視為開運小物的毛巾，一身寬大西裝則是LOUIS VUITTON（路易威登），Judy說：「這次有很多男生穿Oversize西裝，他這樣穿很有嘻哈歌手的風格。」

▲Leo王（左）穿LV的Oversize西裝，拿著幸運毛巾充滿嘻哈調。

紅毯不再只有制式、正式的禮服，Judy說：「我向來樂見多元發展，金曲往這個方向我覺得很棒，不過個人特色與怪異是一線之隔，差別在質感，誇張很容易，但細緻度就會有差，高級訂製的誇張與隨便的