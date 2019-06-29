金曲・紅毯／個人意見笑評蕭敬騰複製豬哥亮　Lulu是「海苔粉蛋捲」

▲部落客個人意見對今年紅毯造型的「意見」讓網友笑翻。（圖／攝影中心，以下同）

時尚中心／台北報導

第30屆金曲獎星光大道於今日（6/29）晚間7點完美落幕，知名評論部落客「個人意見」一如往常地針對本屆紅毯造型提出個人看法，其中不少意見讓網友笑翻。像是典禮主持人Lulu紅毯造型猶如一根「灑了海苔粉的蛋捲」；而「時尚先生」蕭敬騰整體造型配上復古髮型像是綜藝天王豬哥亮，讓人想為他唱出「豬哥亮的歌廳秀～」。

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▲Lulu的鏤空蕾絲套裝被說像是灑了海苔粉的蛋捲。



首先登場的典禮主持人黃路梓茵（Lulu）身穿腰間鏤空的透膚蕾絲褲裝禮服，辣露纖腰展現俐落小性感風格。但個人意見則倒抽一口氣，無法理解，認為這套穿起來就像是個「灑了海苔粉的蛋捲」，而且上衣看起來更像是「腳踏車坐墊」！

▲信被評為拿桂綸鎂的上衣搭配公園阿北的運動褲。



今天以白色襯衫混搭運動風長褲，再搭上價值破千萬的寶格麗蛇頭鑽鍊獲得好評的信。個人意見先誇獎白襯衫很好看，但比較適合桂綸鎂「穿去拍牛奶廣告！」項鍊也被誇很好看，但也是「比較適合小鎂戴去參加金馬獎」當你以為這是個「把衣服還給桂綸鎂！」的造型，他最後又補了一句「運動褲是屬於公園晨運阿北的。」

▲彩樺被讚今年紅毯最性感。



自封「台灣濱崎步」的王彩樺，今天以一襲網點透視黑禮服大秀美背，性感背影讓人佩服彩樺姐的保養功力。個人意見也認同彩樺姐的性感程度，更表示「沒想到自己會寫下『今年紅毯打扮最性感的是王彩樺』」，但他也默默補了一句「但我很懷疑明天報紙會寫『王彩樺透視禮服辣翻」。

▲旺福被稱為新一代天線寶寶，你認為呢？



以俏皮清新歌曲聞名聞名的旺福樂團，今天以四人四色展現亮眼復古風格，個人意見認為四個人沒有傻頭傻腦的都穿相同服裝，而是以不同鮮艷色做搭配很有整體感，堪稱新一代天線寶寶！（笑）

▲歌王老蕭今年被評像是披頭四，也有人說像豬哥亮。



最後登上紅毯壓軸的金曲歌王蕭敬騰，時尚感一直以來都備受肯定，更被稱為「時尚先生」，今天以高腰吊帶褲裝搭配花領帶，再配上鮑伯頭髮型，完美呈現披頭四復古風格。個人意見認為老蕭果然沒讓大家失望，打扮有突破性，但整套造型配上「充滿時代感的髮型」，讓人忍不住想輕輕唱首：「豬哥亮的歌廳秀～豬哥亮的歌廳秀～」暗示比起披頭四，他今日更像昔日綜藝天王豬哥亮，最後更總結一句「真的是好酒沉甕底」。

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