fb ig video ETtoday search mobile

金曲・星光／A-Lin、艾怡良、戴佩妮拚場「上半身」　氣勢十足

> >

▲金曲30。（圖／台視提供、翻攝品牌官網、品牌提供）

▲金曲頒獎典禮內的禮服也很夠看。（圖／台視提供）

記者蔡惠如／綜合報導

入圍金曲獎最佳國語女歌手獎項的A-Lin，今年上台擔任頒獎人，身穿黑色立體結構禮服，深V剪裁「若隱若現」展性感，剛剛獲得最佳作曲人獎的艾怡良則以藍金蝴蝶結魚尾禮服呈現氣勢，金曲歌后戴佩妮則以紅色立體斜領，搭佩一襲兩截式褲裝時尚登場頒獎。

►【第30屆金曲獎得獎名單】看這裡

A-Lin與艾怡良典禮穿的立體禮服，均來自LinLi Boutique獨家代理的西班牙高訂品牌Olimpia Sanchis，A-Lin胸前深Ｖ網紗設計性感有餘，雙肩的戲劇化立體幾何剪裁別具特色和氣勢，讓人眼睛一亮。

▲金曲30。（圖／台視提供、翻攝品牌官網、品牌提供）▲金曲30。（圖／台視提供、翻攝品牌官網、品牌提供）

▲A-Lin搭配總價超過4248萬元的CHAUMET珠寶，貴氣十足。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

艾怡良的藍色魚尾禮服不但呈現佼好身段，帶點氣質的風情，讓她在上台領獎時魅力四射，Olimpia Sanchis品牌特色為善於運用飽和搶眼色系，加上簡潔俐落的剪裁製造視覺亮點，布蕾克·萊芙莉、史嘉蕾·喬韓森等都有穿該品牌亮相。

▲金曲30。（圖／台視提供、翻攝品牌官網、品牌提供）▲金曲30。（圖／台視提供、翻攝品牌官網、品牌提供）

▲艾怡良上台頒獎。（圖／台視提供、翻攝品牌官網）

►更多【第30屆金曲獎】相關新聞

而戴佩妮的兩截式褲裝有點帥氣，加上搶眼的紅色斜肩立體上身設計頗受好評，網友表示：「穿得好美，看起來好年輕」、「很有態度，頭髮也很好看」。

▲金曲30。（圖／台視提供、翻攝品牌官網、品牌提供）

▲戴佩妮兩截式禮服很受好評。（圖／台視提供）

fashion.net

熱門文章

專家說紅毯／紅毯四美是她們！李千那靠美腿挺進第一美

專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

專家說紅毯／最有風格3人 ØZI獲封「台灣GD」、陳星瀚帶兒子有亮點

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

Hebe戴CITIZEN錶透露美好片刻　「S.H.E合體金曲飆歌」

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

PRADA廢料做出尼龍包！時髦也要環保　連三角牌都變樣

NIKE出高跟鞋？倫敦設計師巧手改造舊球鞋　創意衝突感超時髦

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

金曲・星光／男藝人珠寶超會搭　信2800萬元上身稱霸

金曲．紅毯／鄧紫棋、李千那「黑白鬧雙胞」　同獲最美妝髮

金曲・紅毯／大馬歌手穿昆蟲裝名列三怪　康康滿頭汗好油

金曲・紅毯／鄧紫棋酷斃了！　音源線手鍊當項鍊戴 專家說紅毯／紅毯四美是她們！　李千那靠美腿挺進第一美　　 金曲・紅毯／蔡依林製作人陳星翰帶兒子優助　俏皮父子頭萌翻全場 金曲・紅毯／陳奕迅不當乖乖牌　穿CELINE皮衣帥的哩 金曲・紅毯／Lulu靠「綠馬甲」調整體態　小露蠻腰微性感 金曲・紅毯／言承旭疑情傷「雙眼無神」現身　500萬行頭加持仍黯淡 金曲．紅毯／1500萬寶格麗蛇頭加身　信稱霸紅毯、帥度破表！　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面