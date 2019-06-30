金曲・時尚／Lulu 「一晚6套」大玩變裝　主持力爆發被讚爆

▲主持人Lulu黃路梓茵表現被讚爆，服裝也相當有誠意。（圖／台視提供)

曾怡嘉／台北報導

第30屆金曲獎完美落幕，這次主持人Lulu黃路梓茵表現得可圈可點，主持節奏明快，幽默風格更讓整場典禮輕鬆自在。其中她在典禮中一共換了6套衣服，多變造型駕馭得心應手，真有Young版陶晶瑩的影子。

▲Lulu穿衣風格無極限，運動風也能完美駕馭。（圖／品牌、台視提供)

她在典禮開場演出穿上MOSCHINO 2019早秋系列，運動風帶有鑲嵌的珠寶與錯落的金屬金繡裝飾，休閒中又充滿華麗。微露腹部的短版設計，不僅能拉長全身比例，更顯現專屬Lulu的健康性感。

▲極簡黑色也能穿出層次感，十分有型。（圖／品牌提供）

其中有一幕她模仿評審陳珊妮讓人印象深刻，一身黑色展現十足個性，尤其是眼妝模仿得唯妙唯肖，她的服裝是B.Cucinelli頂級納帕羊皮及烏干紗設計而成的拼接漸層洋裝，搭配上高領針織背心，柔美中又不失帥氣。

▲彩色紗裙更顯Lulu的春春洋溢。（圖／台視提供）

另一套彩色紗裙則是NIKE 邀請設計師周裕穎 以NIKE AIR MAX 270 REACT 及其配色為靈感設計，設計師巧妙使用了10雙NIKE襪子組合而成上衣小可愛，而紗裙則是將女款的「BAUHAUS」圖案及配色放大 350倍後印製而成。

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