fb ig video ETtoday search mobile

金曲・時尚／Lulu 「一晚6套」大玩變裝　主持力爆發被讚爆

> >

▲▼金曲主持lulu一口氣換了6套衣服絢麗登場 。（圖／品牌提供、台視）

▲主持人Lulu黃路梓茵表現被讚爆，服裝也相當有誠意。（圖／台視提供)

曾怡嘉／台北報導

第30屆金曲獎完美落幕，這次主持人Lulu黃路梓茵表現得可圈可點，主持節奏明快，幽默風格更讓整場典禮輕鬆自在。其中她在典禮中一共換了6套衣服，多變造型駕馭得心應手，真有Young版陶晶瑩的影子。

▲▼lulu一口氣換了6套衣服絢麗登場 。（圖／台視、品牌提供）

▲金曲30／主持人表演Lulu黃路梓茵／台視提供。（圖／台視提供）

▲Lulu穿衣風格無極限，運動風也能完美駕馭。（圖／品牌、台視提供)

她在典禮開場演出穿上MOSCHINO 2019早秋系列，運動風帶有鑲嵌的珠寶與錯落的金屬金繡裝飾，休閒中又充滿華麗。微露腹部的短版設計，不僅能拉長全身比例，更顯現專屬Lulu的健康性感。

▲▼lulu一口氣換了6套衣服絢麗登場 。（圖／台視、品牌提供）

▲極簡黑色也能穿出層次感，十分有型。（圖／品牌提供）

其中有一幕她模仿評審陳珊妮讓人印象深刻，一身黑色展現十足個性，尤其是眼妝模仿得唯妙唯肖，她的服裝是B.Cucinelli頂級納帕羊皮及烏干紗設計而成的拼接漸層洋裝，搭配上高領針織背心，柔美中又不失帥氣。

▲▼lulu一口氣換了6套衣服絢麗登場 。（圖／台視、品牌提供）

▲彩色紗裙更顯Lulu的春春洋溢。（圖／台視提供）

另一套彩色紗裙則是NIKE 邀請設計師周裕穎 以NIKE AIR MAX 270 REACT 及其配色為靈感設計，設計師巧妙使用了10雙NIKE襪子組合而成上衣小可愛，而紗裙則是將女款的「BAUHAUS」圖案及配色放大 350倍後印製而成。

►【第30屆金曲獎得獎名單】看這裡

►更多【第30屆金曲獎】相關新聞

關鍵字：

金曲獎, 金曲30典禮, 金曲30, 第30屆金曲獎, 2019金曲獎, lulu, 黃路梓茵
fashion.net

熱門文章

專家說紅毯／紅毯四美是她們！李千那靠美腿挺進第一美

專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

專家說紅毯／最有風格3人 ØZI獲封「台灣GD」、陳星瀚帶兒子有亮點

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

Hebe戴CITIZEN錶透露美好片刻　「S.H.E合體金曲飆歌」

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

PRADA廢料做出尼龍包！時髦也要環保　連三角牌都變樣

NIKE出高跟鞋？倫敦設計師巧手改造舊球鞋　創意衝突感超時髦

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

金曲・時尚／女歌手不甩最貴珠寶　孫燕姿只戴傳奇設計

金曲・星光／男藝人珠寶超會搭　信2800萬元上身稱霸

金曲．紅毯／鄧紫棋、李千那「黑白鬧雙胞」　同獲最美妝髮

金曲・紅毯／大馬歌手穿昆蟲裝名列三怪　康康滿頭汗好油 金曲・紅毯／鄧紫棋酷斃了！　音源線手鍊當項鍊戴 專家說紅毯／紅毯四美是她們！　李千那靠美腿挺進第一美　　 金曲・紅毯／蔡依林製作人陳星翰帶兒子優助　俏皮父子頭萌翻全場 金曲・紅毯／陳奕迅不當乖乖牌　穿CELINE皮衣帥的哩 金曲・紅毯／Lulu靠「綠馬甲」調整體態　小露蠻腰微性感 金曲・紅毯／言承旭疑情傷「雙眼無神」現身　500萬行頭加持仍黯淡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面