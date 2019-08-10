向這位媽媽拜師！超逼真迪士尼人物料理　讓小孩吵著要吃飯

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小孩不愛吃飯，做父母的一定很頭痛，每天都要連哄帶騙的才能讓他們乖乖吃！如果你剛好遇到這樣的問題，那就一定要向這位媽媽拜師。她時常在的IG「@jacobs_food_diaries」裡分享自己做給小孩吃的食物，相信你一定會覺得一般的料理有什麼好稀奇～但如果這位媽媽是用食物神還原迪士尼卡通人物呢？

＃《迪士尼》「唐老鴨」

早餐吃優格時，通常只會在裡面加入一些水果，而這位食物藝術家兼媽媽，利用藍莓優格當背景，搭配多種水果、煎餅等等做出這碗超可愛的唐老鴨優格，外觀與營養兼顧，相信不管是誰都無法抗拒吧！

＃《海綿寶寶》「海綿寶寶」

超可愛的「海綿寶寶」也來湊一咖！使用義大利餃做黃色的海綿身體，再搭配煎餅、蘑菇做出衣服與小細節，登愣～好吃又好玩的海綿寶寶造型餃子料理就完成了。

＃《玩具總動員》「胡迪」

看到這款「胡迪」料理時大家一定都會驚呼！立體的五官搭配經典的格紋襯衫，還原程度高達100％！肯定會有人懷疑這到底能不能吃，這位媽媽是用馬鈴薯泥捏出胡迪的臉部輪廓與五官，搭配水煮蛋眼球、紅椒領帶以及烤餅帽子，每一樣都是用食物做的，大家是不是開始佩服這位媽媽了呢～

＃《小美人魚》「賽巴斯汀」

就連水果也能變成食物藝術，原來只要使用西瓜、乳酪以及草莓就能做出《小美人魚》裡的「賽巴斯汀」，這款應該算是這裡面難度最低的吧～如果你是位料理新手，又想嘗試迪士尼造型的系列料理，那就從這款下手試試吧。

＃《阿拉丁》「精靈」

這不能只有我看到！這款「威爾史密斯」版的精靈薯泥料理實在太強了，從五官的神韻，到輪廓以及抬頭紋，逼真到讓人忍不住想跟這盤精靈料理許3個願望。

以下這是她在製作迪士尼人物料理的過程！全部都是可食用的材料～各位爸媽們還不趕快追蹤起來！

在 Instagram 查看這則貼文 LALEH MOHMEDI | FOOD ARTIST（@jacobs_food_diaries）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 2 日 上午 4:04 張貼

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