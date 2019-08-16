「限醣飲食」減肥法最快3天有感　養成易瘦體質可以吃飽還能喝酒

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對於想要瘦身的人來說，「限醣飲食」或許不是陌生的名詞，簡單來說就是減少、甚至不攝取碳水化合物，以減少身體吸收的醣類，比起一般的斷食減肥，能夠吃得飽，又能將身體逐漸調整成不容易復胖的體質，能夠減肥的原理是有醫學根據的，對於無法克服嘴饞的人會更有持續的動力！只要遵循下面幾點最快三天有感！

＃依照需求選擇不同程度的「限醣」

最輕鬆的等級，可以從晚餐不吃主食開始；中級則是一天當中只能挑選一餐攝取主食；「超級限醣飲食」三餐都要避免攝取主食，超過八成以上的人，遵循一周就能瘦3～5公斤。簡單來說就是不吃主食（白飯、麵粉），但是配菜可以多吃無妨（肉、魚、蔬菜），所以並不用擔心難以承受肚子餓的問題。

＃可以吃、不可以吃的東西

米飯、小麥（麵食、麵包）、蕎麥、水果、含砂糖調味的東西、含糖飲料，還有根莖類（地瓜、馬鈴薯、蓮藕…），這些食物的主要成分都是醣類，所以要盡量避免。

身體所需的熱量可以從別的地方盡量攝取，富含蛋白質的蛋、豆、魚、肉類都可以盡量吃，蕈菇類、蔬菜、堅果、乳製品、油脂類都不用擔心。基本上只要記哪些東西不能吃，以概念去選擇食物就好。

＃可以喝蒸餾酒

平常有喝酒習慣的朋友開心了，實施「限醣飲食」時也可以喝酒喔！只要注意釀造酒（日本酒、啤酒、馬格利酒）不可以喝，偶爾換換口味，其他蒸餾酒都行喔！（威士忌、伏特加…）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

＃搭配運動：一週進行三次有氧運動

當然，即使是沒時間運動的大忙人、或大懶人，單純實施限醣飲食也絕對有效果，不過任何減肥計畫搭配上運動都是能效果加乘的！在「限醣飲食」下搭配一週進行三次有氧運動（慢跑、游泳、課程），可以燃燒體內原本囤積的體脂肪，持續養成易瘦體質。

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